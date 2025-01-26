الأحد 26 يناير 2025
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لمدة 14ساعة، انقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق الفيوم غدا

انقطاع مياه الشرب،
انقطاع مياه الشرب، فيتو

أعلنت  شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، عن انقطاع المياه عن بعض قري مركز اطسا " بسبب حدوث كسر بخط مياه قطر 600 مليمتر، وتغيير عداية صلب قطر 600 مليمتر بطريق قلهانه دفنو، ما يستلزم قطع المياه لمدة 14ساعة اعتبارا من العاشرة صباح غد الاثنين حتي الثانية عشر من نفس اليوم.

 القري المتأثرة بانقطاع مياه الشرب

ويتأثر بالانقطاع قري مطول، وابوجندير، والمختلطة، والونايسة، وجزء من جردو، ودفنوا وتوابعهم، وأهريت، والعتامنة، وبعض قري مركز يوسف الصديق، " قري النزله، والحامولي، والمقراني وتوابعها  

توفير احتياجات القري المتضررة

ووجهت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، جموع المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والعيادات، بتخزين احتياجاتهم من مياه الشرب التي تكفي فترة الانقطاع، وتوفر الشركة  كافة المعدات والمهمات اللازمة لسرعة التعامل مع العطل، وتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرى المتأثرة  بالانقطاع،  ويتم التواصل في حالات الضرورة القصوي علي الخط الساخن  رقم 01275358538.

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وسوف يتم إطلاق المياه في الشبكات الناقلة بعد الانتهاء من إصلاح العطل وتصل الضغوط الي كامل طاقتها خلال ساعتين من الانتهاء من أعمال الإصلاح.

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