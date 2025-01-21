الثلاثاء 21 يناير 2025
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وفد الاتحاد الأوربي يزور شركة مياه الفيوم

زيارة وفد الاتحاد
زيارة وفد الاتحاد الأوربي لمياه الفيوم، فيتو

زار شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،  لإجراء زيارة ميدانية لمراجعة تطبيق برنامج إجراءات السلامة والصحة المهنية وآليات المشاركة المجتمعية والبيئة بالمواقع الإنشائية لمشروعات توسعات الصرف الصحي الممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIP) ومنحة من دول الجوار.

خريطة زيارة الوفد الاوربي الي مياه الفيوم

شملت الزيارة  مواقع العمل بمشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بأبو شنب العجميين،  ومحطة معالجة أبشواي، وشبكات قرية عثمان عيد بمركز أبشواي ومحطة الرفع الرئيسية بقرية بني صالح، وتهدف الزيارة  الي مراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية وآليات التواصل المجتمعي ومتطلبات حماية البيئة، وضمان انتظام سير العمل بالمشروعات.

تفاصيل برنامج مشروعات توسعات الصرف الصحي في الفيوم

يذكر أن قيمة البرنامج بلغت 300 مليون يورو، ويشمل تنفيذ 19 عقدًا لإنشاء محطات معالجة ورفع مياه الصرف الصحي، وشبكات انحدار وخطوط طرد تخدم 57 قرية بمراكز الفيوم. كما تتضمن المشروعات 8 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي و48 محطة رفع.

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 كنت يشمل البرنامج توفير سيارات لكسح الصرف الصحي، وتشمل العقود مشروعات محطات معالجة، أبو شنب، العجميين، زاوية الكرادسة، كفر محفوظ، اللاهون، العدوة، وقحافة، بالإضافة إلى شبكات انحدار تغطي مناطق عدة بواقع 650  كيلو متر شبكات انحدار، و145 كيلو متر خطوط طرد.

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