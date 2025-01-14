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محافظات

مياه الفيوم: انقطاع الخدمة بقري إطسا ويوسف الصديق 20 ساعة بسبب الصيانة

انقطاع مياه الشرب
انقطاع مياه الشرب بالفيوم، فيتو

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، عن قطع مياه الشرب عن عدة مناطق، اليوم الأربعاء، لمدة 20 ساعة، بسبب بعض أعمال الصيانة وتغيير عدايات مائية لخط مياه قطر 600 مليمتر صلب بطريق قلهانة دفنو وتغيير محابس قطر 600 مليمتر و400 مليمتر، ويتم قطع المياه من الساعة 10 صباح اليوم الأربعاء حتى 6 صباح غد الخميس.

المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب

ويتأثر بقطع  المياه من مركز إطسا قري " قلمشاة، ومطول، وأبو جندير، والمختلطه، والونايسة، وجزء من جردو، وجزء من مدينة إطسا، وقلهانة، ودفنو وتوابعهم"، ومن مركز يوسف الصديق تتأثر قرى، "النزلة، والحامولي، والمقراني وتوابعهم.

تخزين الاحتياجات اللازمة لفترة انقطاع مياه الشرب

وطالبت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، المواطنين والمخابز والمستشفيات في المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب، بتخزين احتياجاتهم من المياه طوال فترة انقطاع المياه.

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وأكدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه سيتم توفير سيارات مياه شرب نظيفة للمناطق المتأثرة بالانقطاع في حالة طلبها، من خلال الخط الساخن أو رقم الشركة الرئيسي.

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