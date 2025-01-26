الأحد 26 يناير 2025
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مشهد مؤثر، احتشاد آلاف الفلسطينيين قرب محور نتساريم انتظارًا لعودتهم إلى شمال غزة (فيديو)

مئات الآلاف من النازحين
مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين ينتظرون العودة لشمال غزة

شمال غزة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، يظهر احتشاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين قرب معبر نتساريم، في انتظار العودة إلى شمال قطاع غزة، كما وثق التصوير الجوي احتشاد الآلاف من الفلسطينيين النازحين وتكدسهم في شارع الرشيد، قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة، في انتظار فتح الطريق للعودة إلى شمال القطاع، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

احتشاد آلاف الفلسطينين انتظارًا للعودة لشمال غزة

كما أظهر مطقع الفيديو تجمع مئات العائلات الفلسطينية بالقرب من حاجز نتساريم العسكري وسط قطاع غزة، في انتظار أن السماح لهم بالعودة إلى مناطقهم التي نزحوا منها في شمال مدينة غزة منذ 15 شهرًا.

 

احتشاد الآلاف من الفلسطينيين انتظارًا للعودة لشمال غزة، فيتو
احتشاد الآلاف من الفلسطينيين انتظارًا للعودة لشمال غزة، فيتو

كما تكدست عشرات السيارات على الطريق الساحلي القريب من الحاجز، الذي يفصل جنوب قطاع غزة ووسطه عن شماله؛ حيث كان من المقرر أن يسمح الاحتلال الإسرائيلي لسكان شمال غزة بالعودة إلى أراضيهم ومنازلهم، بعد إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين، وخرجوا إلى حاجز نتساريم في انتظار الضوء الأخضر لعودة سكان غزة النازحين في جنوب القطاع، لعودتهم إلى الشمال عبر حاجز نتساريم، بعد إطلاق سراح الأسرى.

أثار احتشاد آلاف الفلسطينيين على حاجز نتساريم وسط قطاع غزة، في انتظار السماح لهم بالعودة لمنازلهم بعد الأسبوع الثاني من اتفاق وقف إطلاق النار، في الوقت الذي رفض فيه الاحتلال الإسرائيلي عودة النازحين الفلسطينيين لأراضيهم في شمال غزة، بحجة عدم إطلاق سراح المجندة الإسرائيلية الأسيرة أربيل يهود.

احتشاد الآلاف عند محور نتساريم

وقال أمجد شوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن احتشاد الآلاف عند محور نتساريم: "مشاهد تدمي القلوب عشرات الآلاف من أبناء شعبنا من نساء وأطفال ومرضى وكبار في السن في انتظار عودتهم إلى غزة والشمال، ومن جانب آخر زميلات وزملاء من جمعية العودة الصحية من خلال نقطة طبية، وكذلك جمعية الثقافة والفكر الحر والمنتدى الإجتماعي وغيرهم يقومون بالإستجابة قدر الإمكانيات لاحتياجات أهلنا الذين باتوا ليلتهم بالبرد القارس في العراء، غير انتظار العبور إلى غزة والشمال؛ الصور لا تعبر الا عن شيء بسيط من المعاناة". 

أما الناشط الفلسطيني نضال حجيلة فقال: "تبة النويري الآن.. الآلاف في انتظار لحظة السماح لهم بالعودة للشمال، لا حول ولا قوة إلا بالله... النازحين باتوا على الأرض قرب نيتساريم، على أمل قرار يسمح لهم بالعودة إلى شمال غزة. والآن صدر قرار جديد من الجيش الإسرائيلي بعدم فتح حاجز نيتساريم حتى إطلاق سراح المخطوفة اربيل يهود"

الفلسطينيون في انتظار فتح طريق صلاح الدين والرشيد 

جدير بالذكر أن عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين قاموا بالاحتشاد عند أقرب نقطة إلى محور نتساريم، في انتظار فتح طريق صلاح الدين والرشيد الساحلي أمامهم، والسماح لهم العودة إلى منازلهم المدمرة في شمال قطاع غزة.

مئات الأسر الفلسطينية انتظرت العودة لشمال القطاع، فيتو
مئات الأسر الفلسطينية انتظرت العودة لشمال القطاع، فيتو

كما أطلقت قوات الاحتلال الموجودة في المحور النار على النازحين لإجبارهم على العودة، لكنهم الفلسطينيين قرروا البقاء في أمكانهم، انتظار لحظة فتح الطريق، بعدما أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن أجهزتها أتمت كامل استعداداتها لتسهيل عودة النازحين بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أصدر جيش الإحتلال الإسرائيلي تحذيرًا لسكان قطاع غزة من الإقتراب لمحور نتساريم، مؤكدًا الاستمرار بإغلاقه أمام عودة النازحين، حيث تشترط إسرائيل الإفراج عن المجندة الإسيرة أربيل يهودا لاستكمال عودة أهل غزة لشمال القطاع.

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