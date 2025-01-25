إعلام عبري: حكومة الاحتلال وافقت على عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن حكومة الاحتلال وافقت على عودة النازحين الفلسطينيين عبر محور نتساريم، وذلك عقب تأكدها بأن الأسيرة أربيل يهود على قيد الحياة.

عودة النازحين إلى شمال غزة

وأفاد الإعلام العبري بأن هناك محاولات تجري الآن لإطلاق سراح الأسيرة أربيل يهود في إطار صفقة محتملة.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن إسرائيل لن تسمح بانتقال سكان غزة إلى شمال القطاع حتى يتم ترتيب الإفراج عن المحتجزة أربيل يهود، زاعمًا أنه كان من المفترض أن يتم إطلاق سراحها السبت، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

فيما نقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن مصدر بحركة الجهاد في فلسطين قوله إن المحتجزة الإسرائيلية أربيل يهود، أسيرة لدى سرايا القدس بصفتها عسكرية.

وأضاف المصدر أن أربيل يهود هي مدربة في برنامج الفضاء التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وسيتم الإفراج عنها ضمن شروط صفقة التبادل المتفق عليها.

وكان مصدر فلسطيني قريب من حماس ومطلع على تنفيذ اتفاق وقف النار، قال إن الحركة أبلغت الوسطاء بأن المحتجزة الإسرائيلية أربيل يهودا على قيد الحياة وبصحة جيدة.

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