الأحد 19 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد سريان الهدنة، شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية جديدة على شمال غزة

غارة إسرائيلية،فيتو
غارة إسرائيلية،فيتو

أفادت قناة “الجزيرة” اليوم الأحد، بأن حركة حماس طلبت من الوسطاء انسحاب جميع الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية من أجواء غزة.

إسرائيل تتسلم قائمة بأسماء المختطفات الـ3 من المتوقع الإفراج عنهن

جاء ذلك بعدما أكد مصدر رسمي يؤكد استلام  اسرائيل قائمة بأسماء المختطفات الـ3 من المتوقع الإفراج عنهن اليوم.

 غارة إسرائيلية على شمال قطاع غزة

وعلى الرغم من بدء سريان الهدنة وتقديم حركة حماس قائمة بأسماء الأسيرات المفرج عنهم، إلا أن الاحتلال شن غارة إسرائيلية على سيارات تابعة للمقاومة الفلسطينية في خان يونس جنوب قطاع غزة  أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى.

وكانت صفارات الإنذار دوت في غلاف غزة قبل أن يشم الاحتلال غارة إسرائيلية على شمال قطاع غزة.
واتفقت إسرائيل وحركة "حماس" بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة على وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما بدءا من اليوم الأحد 19 يناير.

ويتضمن الاتفاق 3 مراحل، حيث يرتقب أن تمتد المرحلة الأولى 6 أسابيع يجري خلالها تبادل 33 أسيرًا إسرائيليًا من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين.

كما نص الاتفاق على انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال من قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الولايات المتحدة خان يونس غزة

مواد متعلقة

مع بدء موعد الهدنة، حماس تنشر عناصر شرطتها في شوارع غزة

ليس لهم عهد، جيش الاحتلال يقصف شرق غزة رغم بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار

مبعوث ترامب يدرس زيارة غزة ويخطط لـ"وجود دائم" في المنطقة

قبل ساعات من الصفقة، قلق وترقب في إسرائيل وضغوط على "حماس"
ads

الأكثر قراءة

أول إجراء من الخطيب بشأن أزمة مترجم كولر

كتائب القسام تكشف أسماء الأسيرات الثلاث المقرر إطلاق سراحهن

صاحبة الـ 78، سر الهجوم على نادية الجندي بعد ظهورها في joy awards وتصدرها التريند (صور)

الاحتلال الإسرائيلي يعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ رسميًا

بعد سريان الهدنة، شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية جديدة على شمال غزة

تفسير حلم شرب الماء البارد في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال المادية

تقرير رسمي، الرياضة تكشف ملابسات وفاة محمد سباعي لاعب الإسكواش

لحظة انسحاب أرتال عسكرية من لواء جفعاتي وعودة النازحين لشمال غزة (فيديو)

منوعات

المزيد

عاصفة شتوية تدفع حكام عدد من الولايات الأمريكية لإعلان حالة الطوارئ

روسيا تطلق أول ترام بدون سائق في موسكو

توقف تيك توك عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس الإيفواري يتوج بجائزة إفريقيا لتعزيز السلم 2025

المزيد

خدمات

المزيد

وظائف السكك الحديدية 2025.. الخطوات وشروط التقديم

استقرار أسعار السكر في السوق اليوم السبت 18-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-1-2025

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم السبت 18-1-2025

المزيد
ads

انفوجراف

أسباب إحالة منى فاروق للمحكمة الاقتصادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب الماء البارد في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال المادية

ما هي الصافنات الجياد، وعلاقتها بالنبي سليمان؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 19 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية