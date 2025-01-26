الأحد 26 يناير 2025
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خارج الحدود

حكومة غزة توجه تحذيرا للفلسطينيين بشأن محور نتساريم: الاحتلال لم يف بالتزاماته

توسيع الاحتلال في
توسيع الاحتلال في محور نتساريم

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان اليوم الأحد "إن الاحتلال لم يف بالتزاماته وننتظر انسحابه من شارعي الرشيد وصلاح الدين منذ الثامنة صباحا".

حكومة غزة تحذر من الاقتراب من محور نتساريم

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي: "نحذر المواطنين من الاقتراب من محور نتساريم في ظل وجود قوات الاحتلال وإطلاق النار".

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أن محور نتساريم لن يفتح أمام حركة النازحين الفلسطينيين العائدين من جنوب قطاع غزة إلى شماله.

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وزعم جيش الاحتلال في بيان: "في ضوء خرق اتفاق وقف إطلاق النار من قبل حماس وبهدف منع الاحتكاكات وسوء الفهم، كافة التعليمات القائمة لا تزال سارية المفعول وبالأخص حظر الاقتراب إلى محور نتساريم حتى الإعلان عن فتحه".

وأضاف أن "محور نتساريم لن يفتح للانتقال حتى تسوية تحرير المواطنة المدنية الإسرائيلية أربيل يهود بين الوسطاء وإسرائيل"، طالبا من الفلسطينيين الانصياع إلى التعليمات "للحفاظ على سلامتكم"، وفقا لمزاعم البيان.

وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال  بنيامين نتنياهو قد قال إن إسرائيل “لن تسمح بعبور سكان غزة إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة حتى يتم ترتيب الإفراج عن الرهينة المدنية أربيل يهود”.

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