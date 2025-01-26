حكاية عجوز لبنانية تحدت دبابات وجنود الاحتلال بالحجارة للحفاظ على أرضها

تدفق جنود الإحتلال الإسرائيلي إلي عشرات البلدات في الجنوب اللبناني، إثر انتهاء مهلة الـ60 يومًا التي منحت لجيش الاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار من أجل الانسحاب من الحدود اللبنانية.

عجوز لبنانية تتحدى الاحتلال بالحجارة

وبمجرد العودة ظهرت العديد من المشاهد من الجنوب لمدنيين يتحدون قوات الاحتلال الإسرائيلية، بينهم سيدة عجوز وقفت فاتحة يديها بوجه دبابة إسرائيلية في إحدى البلدات الحدودية.

فيما صدح صوتها بوجه جنود الاحتلال الإسرائيليين قائلا: "هيدي أرضنا.. هيدي أرضنا" أي هذه أرضنا.

كما أردفت متحدية باللهجة العامية:" قوّس.. قوس" أي أطلق النار.. أطلق النار.

استشهاد 5 وإصابة أكثرمن 40 لبناني

وكان 4 شهداء بينهم جندي من الجيش اللبناني سقطوا خلال الساعات الماضية في الجنوب اللبناني، فيما أصيب أكثر من 44 إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار على الأهالي العزل.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي عقد بوساطة أمريكية فرنسية بين حزب الله وإسرائيل، وبدأ سريانه في 27 نوفمبر الماضي 2024، كان نص على انسحاب إسرائيل من الجنوب في غضون 60 يومًا، أي اليوم الأحد.

إلا أن تل أبيب أعلنت قبل يومين أنها لن تنسحب في الوقت الحالي، عازية السبب إلى تأخر الجيش اللبناني في الانتشار.

في حين حملت القوات المسلحة اللبنانية الجانب الإسرائيلي مسؤولية المماطلة في تنفيذ بنود الاتفاق المذكور.

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