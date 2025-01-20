الإثنين 20 يناير 2025
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خارج الحدود

انتهاك جديد لوقف إطلاق النار، إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال وسط وجنوبي رفح

ضحايا غزة
ضحايا غزة

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن 4 فلسطينيين أصيبوا برصاص  قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوبي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي السياق ذاته أعلن  الدفاع المدني بغزة، في بيان اليوم الإثنين، عن استشهاد 99 من كوادره بغزة وإصابة 319 آخرين جراء استهدافات الاحتلال منذ بدء الحرب. 

الدفاع المدني بغزة يكشف حصيلة كوادره المصابة 

كما أوضح الدفاع الدفاع المدني بغزة، أن 27 من  كوادره معتقلون لدى قوات الاحتلال ولا يعرف مصيرهم حتى الآن.

وأشار الدفاع المدني في غزة، إلى أن طواقمه انتشلت من مواقع القصف أكثر من 97 ألف مصاب، موضحَا أن عدد الشهداء الذين تبخرت أجسادهم ولم يوجد لهم أثرا بسبب القصف الإسرائيلي بلغ 2842 شهيدا.

وأمس الاحد أطلقت حماس سراح 3 أسيرات إسرائيليات مقابل إفراج جيش الاحتلال عن عشرات الأسرى الفلسطينيين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.

وتضمن اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، والإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين وعدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.

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غزة رفح جيش الاحتلال

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