إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة سفاري بمنطقة شلالات الفيوم

اصيب 4 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة سفاري بصحراء وادي الريان في الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي ابشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة سفاري، بمنطقة شلالات وادي الريان، في نطاق مركز شرطة يوسف الصديق، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين الي مستشفي ابشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة ابشواي

حوادث علي طريق اسيوط الغربي

كما تلقي اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الروس باتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 4 أشخاص، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى فقدان السيطرة على السيارة، فانقلبت في نهر الطريق وتسببت في وقوع إصابة 4 اشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة المختصة للتخقيق، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث.

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