وفاة طالبة الإعدادي ضحية حادث الكوبري العلوي بالفيوم متأثرة بإصابتها

توفيت قبل قليل الطالبة حنين طارق 13 عامًا، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، المصابة في حادث سقوط دراجة بخارية من أعلى الكوبري العلوي بالفيوم، متأثرة بإصابتها بنزيف بالمخ ونزيف بالبطن وكسر بالركبة اليسري وتدهورت حالتها الصحة، ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى الفيوم العام، وبذل الأطباء جهودًا مكثفة لمحاولة وقف النزيف وإنقاذها، لكن حالتها كانت خطيرة وتدهورت في اللحظات الأخيرة، ولفظت أنفاسها.

تفاصيل الحادث وقرار النيابة المختصة

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود اشارة من شرطة النجدة ببلاغ عن حادث مروري أعلى الكوبري العلوي، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص والمعاينة أن الحادث نتيجة تصادم بين دراجة بخارية وعربة كارو، أعلى الكوبري العلوي، ما أسفر عن إصابة كل من " محمد سيد ذكي خالد " 17 عامًا، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسري، و" حنين طارق رمضان حسين " 13 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالمخ ونزيف بالبطن، وكسر بالركبة اليسري، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة أول الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة، ندب مهندس فني لتحديد مسؤولية قائد كل مركبة، وتحديد أسباب الحادث في تقرير فني، وتولي التحقيق.

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