الجمعة 24 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وفاة طالبة الإعدادي ضحية حادث الكوبري العلوي بالفيوم متأثرة بإصابتها

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

توفيت قبل قليل الطالبة حنين طارق  13 عامًا، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، المصابة في حادث سقوط دراجة بخارية من أعلى الكوبري العلوي بالفيوم، متأثرة بإصابتها بنزيف بالمخ ونزيف بالبطن وكسر بالركبة اليسري وتدهورت حالتها الصحة، ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى الفيوم العام، وبذل الأطباء جهودًا مكثفة لمحاولة وقف النزيف وإنقاذها، لكن حالتها كانت خطيرة وتدهورت في اللحظات الأخيرة، ولفظت أنفاسها.

تفاصيل الحادث وقرار النيابة المختصة

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا  من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود اشارة من شرطة النجدة ببلاغ  عن حادث مروري أعلى الكوبري العلوي، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص والمعاينة أن الحادث نتيجة تصادم بين دراجة بخارية وعربة كارو، أعلى الكوبري العلوي، ما أسفر عن إصابة كل من " محمد سيد ذكي خالد " 17 عامًا، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسري، و" حنين طارق رمضان حسين " 13 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالمخ ونزيف بالبطن، وكسر بالركبة اليسري، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم تكشف غموض العثور علي جثة داخل توك توك

حالة الطقس غدا الجمعة 24-1-2025 في الفيوم

 وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة أول الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة، ندب مهندس فني لتحديد مسؤولية قائد كل مركبة، وتحديد أسباب الحادث في تقرير فني، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالفيوم الثالث الاعدادى الصف الثالث الإعدادي الكوبري العلوي بالفيوم اللحظات الاخيرة بمحافظة الفيوم دراجة بخارية غموض العثور على جثة قسم شرطة أول الفيوم محافظة الفيوم مستشفي الفيوم العام

مواد متعلقة

سقط بهما موتوسيكل من أعلي الكوبري، إصابة شاب وفتاة بحادث سير بالفيوم

الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم تكشف غموض العثور علي جثة داخل توك توك

سقوط سقالة بـ 3 عمال أثناء تشطيب مسجد في الفيوم

ضبط مصنع زبدة بدون ترخيص ويستخدم خامات مجهولة المصدر بالفيوم
ads

الأكثر قراءة

شرب دمه، عرض مرتكب جريمة الأقصر على الطبيب الشرعي لأخذ عينة من الأمعاء

قرار جديد من النيابة العامة ضد مرتكب جريمة الأقصر

الزمالك يعلن إيقاف "ميلا" مسؤول المهمات بعد تصرفه تجاه حكم مباراة مودرن سبورت

الشعب يريد إسقاط الوزير، أول مظاهرة فى سوريا ضد الحكومة الجديدة ( فيديو)

أريد تريليون دولار، ترامب يكشف عن طلبه الجديد من السعودية

بديل طبيعى للفياجرا، السلطات الفرنسية تحذر من خطورة عسل الانتصاب

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة التاسعة وخسارة الزمالك

وفاة طالبة الإعدادي ضحية حادث الكوبري العلوي بالفيوم متأثرة بإصابتها

منوعات

المزيد

أردنية تحرق زوجها بـ«الجاز» والسجائر

بلغت مساحته 10 آلاف متر مربع، طواقم الإطفاء الروسية تخمد حريقا هائلا قرب موسكو

بديل طبيعى للفياجرا، السلطات الفرنسية تحذر من خطورة عسل الانتصاب

علماء يكشفون وجود قمم جبال تحت الأرض أعلى بكثير من جبال إيفرست

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلى

استقرار اسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

تعرف على أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلى الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

الأفلام الأكثر ترشيحًا لجوائز الأوسكار الـ 97 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 24 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

دعاء يوم الجمعة لتوفيق ونجاح الأبناء في الدراسة 

المزيد
الجريدة الرسمية