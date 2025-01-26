إصابة 4 اشخاص في حادث تصادم بالفيوم

أصيب 4 أشخاص في الفيوم، بحادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم الأحد، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الروس باتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 4 أشخاص، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى فقدان السيطرة على السيارة، فانقلبت في نهر الطريق وتسببت في وقوع إصابة 4 اشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة قبل الحادث، وإعداد تقرير تفصيلي عن حالة المركبة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.