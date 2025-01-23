الخميس 23 يناير 2025
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محافظات

الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم تكشف غموض العثور علي جثة داخل توك توك

مستشفى ابشواي المركزي،
مستشفى ابشواي المركزي، ڤيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، واقعة عثور الأهالي علي سائق توك توك متوفي، علي الطريق الربع دائري بمركز أبشواي أمام قرية  الرابع التابعة للوحدة المحلية بالنزلة، وتم نقل الجثة إلي مستشفي أبشواي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، إقد تلقت خطار من مأمور مركز شرطة أبشواي العقيد محمد علاء يفيد بعثور الأهالي علي جثة داخل توك توك علي الطريق الربع دائري أمام قرية الربع التابعة للوحدة المحلية بقرية النزلة، وتم نقل الجثمان إلي مشرحة مستشفي أبشواي المركزي تحت تصرف النيابة،  وجاء تقرير مفتش الصحة تبين اصابة  مجدي محمد أبو سيف سائق توك توك بغيبوبة أدت الي وفاته، ولا توجد شبهة جنائية.

 

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وتحررالمحضر اللازم بمركز شرطة ابشواي،، وأخطرت النيابة المختصة، وصرخ وكيل النيابة بدفن الحثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.

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