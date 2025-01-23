سقط بهما موتوسيكل من أعلي الكوبري، إصابة شاب وفتاة بحادث سير بالفيوم

اصيب شاب وفتاه في الفيوم، بإصابات بالغة بعد سقوط دراجة بخارية من أعلي الكوبري العلوي بمدينة الفيوم، بسبب تصادم الدراجة البخارية بعربة كارو، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث وقرار النيابة المختصة

تلقي اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود اشارة من شرطة النجدة ببلاغ عن حادث مروري اعلي الكوبري العلوي، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص والمعاينة أن الحادث نتيجة تصادم بين دراجة بخارية وعربة كارو، اعلي الكوبري العلوي، ما أسفر عن إصابة كل من " محمد سيد ذكي خالد " 17 عاما، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسري، و" حنين طارق رمضان حسين " 13 سنه، مصابه باشتباه نزيف بالمخ ونزيف بالبطن، وكسر بالركبة اليسري، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة أول الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة، ندب مهندس فني لتحديد مسئواية قائد كل مركبة، وتحديد أسباب الحادث في تقرير فني، وتولي التحقيق.

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