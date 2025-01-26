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محافظات

الأنصاري يتسلم المخطط الاستراتيجي لمدينتي الفيوم ويوسف الصديق

محافظ الفيوم، فيتو
محافظ الفيوم، فيتو

تسلم  الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المخطط الاستراتيجي العام المعدل لمدينتي "الفيوم ويوسف الصديق"، تمهيدًا للعمل بها وإعداد المخططات التفصيلية للمدينتين، في إطار حرص المحافظة على التخفيف عن المواطنين، من خلال تيسير إجراءات تراخيص البناء.

تحديد الامتدادات العمرانية للمدن

وقال محافظ الفيوم، إن المخططات الاستراتيجية للمدن، تأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء الجديدة ومنع التعدي على أملاك الدولة، مشددًا على أهمية إنجاز المخططات التفصيلية للمدن التي تم الانتهاء من تعديل واعتماد مخططاتها الاستراتيجية.

الالتزام بخطوط التنظيم

ولفت محافظ الفيوم، إلى أن الالتزام بخطوط التنظيم الرسمية لمدن المحافظة، من الأمور الهامة خلال عمل المخططات التفصيلية لها، لتحقيق مستهدفاتها في حل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية بها، وقيود الارتفاعات وغيرها، من خلال المخطط الاستراتيجي العام للمدن وسياسة التعامل مع كل منطقة، للارتقاء باستخدامات والمرافق بها تبعًا للاشتراطات الموضوعة لهذا الشأن.

مراجعة المخطط الاستراتيجي للمدن المعتمدة

وأضاف، أنه تم مراجعة مشروع المخطط الإستراتيجي العام للمدن التي تم اعتمادها، وإقراره من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، موجهًا بسرعة إدراج الاشتراطات التي تم اعتمادها بالمخططات الاستراتيجية ضمن المخططات التفصيلية لمدن المحافظة.

 

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وقال رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن مدينة طامية يجري الإعداد لتسليم مخططها الاستراتيجي المعدل في أقرب وقت، ويجري الان العمل في  المخططات الاستراتيجية لمدن إطسا وأبشواي وسنورس.

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