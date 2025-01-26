الأحد 26 يناير 2025
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صيانة الأعمدة وتركيب الكشافات ومراجعة النزلات بالزقازيق

صيانة الاعمدة وتركيب
صيانة الاعمدة وتركيب الكشافات ومراجعة النزلات بالزقازيق

قام شعبان ابو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية  صباح اليوم الاحد بالمتابعة والاشراف علي اعمال النظافة العامة للشوارع وللطرق والتأكد من رفع كافة المخلفات والتراكمات والإشغالات من جانبي الطرق المؤدية من وإلى المدينة لتحقيق السيولة المرورية بالمحاور المختلفة لرئاسة المركز وللمحافظة على المظهر الجمالي والحضاري لمداخل المدينة حرصا على سلامة وراحة المواطنين.

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تكليف نائب رئيس المركز بازالة تراكمات القمامة 

كما كلف رئيس مركز ومدينة الزقازيق محمد مصطفي  نائب رئيس المركز بالإشراف والمتابعة على أعمال النظافة العامة لرفع كافة المخلفات والتراكمات ورى الحدائق والاشجار بنطاق الميادين الرئيسية للمدينة وكافة المحاور واسفل واعلى الكباري العلوية والطرق من والي مدينة الزقازيق.اشتملت الأعمال اليوم أعمال النظافة ورفع كفاءة طريق مدخل مدينة الزقازيق ومنطقة مساكن كارفور.

الصيانة مراجعة النزلات باعمدة الانارة 

كما قام أبوالفتوح بمتابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة من تركيب كشافات ومراجعة النزلات والتأمين عليها تمت الأعمال اليوم بطريق بنطاق طريق ميت ابو عربى بوحدة أم الزين وزراعة أعمدة كهربائية بمنطقة علاء الدين ويأتي ذلك حرصا من الأجهزة التنفيذية علىأارواح وسلامة المواطنين وراحتهم ' التحقق من كفاءة الإضاءة بالطرق العامة.

تفقد معدات الجملة الميكانيكية 

وكذلك قام صباح اليوم بجولة وبرفقته محمد مصطفي نائب رئيس المركز لتفقد المعدات بالحملة الميكانيكية للاطمئنان علي حسن سير العمل وجاهزية وخروج المعدات للعمل وتابع أعمال الصيانة للمعدات لاستكمال منظومة العمل للوصول إلى أعلى معدل تشغيل وتعظيم الاستفادة منها

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توجيهات محافظ الشرقية 

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة العامة للطرق ورفع كافة الإشغالات والتراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين للمحافظة على بيئة صحية نظيفة للمواطنين. 

 

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شعبان ابوالفتوح رئيس مركز الزقازيق محافظة الشرقية النظافة العامة السيولة المرورية الطرق المؤدية من والى المدينة المحاور المختلفة

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