إيلون ماسك يغير اسم بحر المانش لقناة جورج واشنطن، والنشطاء: بداية احتلال أمريكا لأوروبا

كشف الملياردير الأمريكي أيلون ماسك، رجل الأعمال وصاحب منصة "أكس" والذي ضمه ترامب لإدارته، عن أمر غريب وغامض، حيث أكد أن هناك اسما جديدا سيطلق على بحر المانش، الذي يفصل بين فرنسا وإنجلترا، والذي أطلق عليه اسم "قناة جورج واشنطن".

ماسك يغير اسم بحر المانش لقناة جورج واشنطن



فتحت التغريدة الغريبة لأحد رجال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الباب للتكهنات، حيث أشار البعض إلى أن إعادة تسمية بحر "المانش" أو القناة الإنجليزية من قبل الأمريكان وإطلاق اسم "جورج واشنطن" عليها ليس مزاحًا، وأنه يدخل في إطار رغبة الأمريكان لفرض سيطرتهم على العالم بالاحتلال.

وقال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في تغريدته الغريبة عبر منصة "أكس"، عن تغيره اسم بحر المانش: "اسم جديد للمياه التي تفصل بين إنجلترا وفرنسا"



وكتب إيلون ماسك على خريطة بحر المانش الاسم الجديد الذي أطلقه عليه: "قناة جورج واشنطن".

أثارت تغريدة الملياردير الأمريكي وأحد العاملين في إدارة ترامب الجديدة، إيلون ماسك، العديد من التساؤلات، حول هذه التسمية، ورفض بعض النشطاء الغربيين ما نشره إيلون ماسك عبر حسابه بمنصة “أكس”، مؤكدين أن الأمر يبدأ بالمزاح ثم يتحول لحقيقة، مؤكدين أن فرض أمريكا لسيطرتها على أوروبا غير مقبول.

تغيير اسم بحر المانش لجورج واشنطن يثير التساؤلات



ووجه البلوجر الأمريكي كلود فون أورلن سؤالا لإيلون ماسك فقال: "هل سننتصر على إنجلترا يا إيلون ماسك؟"

ورد البلوجر الأمريكي قائلًا: "لماذا؟ يتم ذلك"

وعلق أحد النشطاء الأمريكيين فقال: "إن ما قاله ترامب من خرافات في الفترة من 2020 وحتى 2024 يتحول إلى التنفيذ في عام 2025"

إيلون ماسك يريد فرض سيطرة أمريكا على العالم، فيتو



ورد أحد النشطاء الغربيين فقال: " ما هذا الهوس الذي يحدث الآن بتغيير أسماء المعالم الجغرافية للعالم؟ من المؤسف أن الأشخاص الذين ألقوا اللوم على الإدارة السابقة لأنها فعلت نفس الشيء يقعون الآن في الفخ نفسه."

وقال بعض النشطاء الأمريكيين: " بالضبط!! لقد أصبح الأمر خارجا عن السيطرة. والسؤال هو: إلى أين سينتهي الأمر؟ كفى من كل هذه التصريحات المتهورة والطموحات التوسعية!!دائمًا تبدأ بمزاح"

نشطاء غربيون يرفضون تسمية بحر المانش بجورج واشنطن



وعلق أحد البلوجر الفرنسيين فرانكوس روسيكي قائلًا: "عزيزي أيلون ماسك القناة التي تريد إعادة تسميتها تسمى بالفرنسية "المانش"، وليس لها اسم آخر"

أيلون ماسك أحد رجال إدارة ترامب، فيتو



وقال أحد النشطاء: "إنه يقول لك أنك غير موجود. ودع الأمريكان يقرروا مصيركم. إذا لم تفهم بعد أن فجروا خط أنابيب نوردستريم، آمل أن تكون رسالة "ماسك" أكثر وضوحًا لك الآن."

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عين الملياردير الأمريكي إيلون ماسك وورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، لقيادة وزارة مستحدثة تهتم بـ"الكفاءة الحكومية"، مهمتها إدارة كفاءة الإنفاق الحكومي، والتي تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي في إدارة الرئيس ترامب.

جورج واشنطن أبو بلاده



يذكر أن جورج واشنطن، الذي يريد ماسك أن يطلق اسمه على بحر "المانش"، كانت من الشخصيات المهمة في التاريخ الأمريكي، والمعروف باسم "أبو بلاده".

الرئيس الأمريكي جورك واشنطن، فيتو

وكان أول رئيس للولايات المتحدة، حيث شغل المنصب من عام 1789 إلى عام 1797، ساعد واشنطن في وضع دستور الولايات المتحدة في عام 1787؛ وانتُخب بالإجماع كأول رئيس في عام 1789 وخدم لفترتين. وبدأ تقليد إلقاء خطاب التنصيب، كما قرر التنحي بعد فترتين، مما أظهر أهمية التحولات السلمية في القيادة.

بحر المانش مهم جدًا للدفاع وممر مزدحم بالسفن

أما المياه التي تفصل بين إنجلترا وفرنسا فتعرف بالقناة "الإنجليزية" أو بحر "المانش"، ويبلغ طولها حوالي 560 كيلومترًا، وعرضها في أوسع نقطة 240 كيلومترًا، لكن في أضيق جزء منها، والذي يُسمى مضيق دوفر، يبلغ عرضها 34 كيلومترًا؛ وتعمل القناة الإنجليزية كحدود طبيعية بين البلدين وهي واحدة من أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم للسفن.

القناة الإنجليزية أو بحر المانش، فيتو



وتاريخيًا، كانت القناة مهمة جدًا للدفاع، فقد عملت كحاجز طبيعي لبريطانيا أثناء أوقات الحرب، مثل الحروب النابليونية والحرب العالمية الثانية، مما منع الغزوات. واليوم، أصبحت واحدة من أكثر طرق الشحن ازدحامًا في العالم، حيث تساعد التجارة والسفر بين المحيط الأطلسي وبحر الشمال.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.