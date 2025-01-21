الثلاثاء 21 يناير 2025
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إيلون ماسك يسخر من بايدن لهذا السبب

ماسك، فيتو
ماسك، فيتو

سخر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، من الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بعدما قام الأخير بحظر ماسك على تطبيق "إكس" (تويتر سابقًا) الذي يعتبر رجل الأعمال الشهير مالكه الوحيد.

بايدن يحظر ماسك على تطبيق "إكس"

وأثار ماسك جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما نشر صورة توثق قيام الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، بحظره على منصة "إكس"، عقب يوم على تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب ماسك تدوينة ساخرة عبر حسابه مرفقة بالصورة: "يا صديقي... حرفيًا أنا أمتلك هذا التطبيق"، مما أثار موجة من التعليقات المتباينة بين متابعي الرجلين.

وتفاعل المتابعون مع تغريدة ماسك بمزيج من السخرية والاقتراحات الغريبة، إذ طالب عدد من متابعي ماسك بحذف حساب بايدن من المنصة، في إشارة فكاهية إلى سيطرته على التطبيق بصفته مالكه.

وفي رد طريف، علّق ماسك على هذه المطالب قائلًا: "ليس الآن"، ما أضاف جرعة إضافية من الفكاهة إلى الموقف وأثار مزيدًا من النقاش بين المستخدمين حول العلاقة بين ماسك وبايدن.

 

سلسلة الجدل المرتبط بإيلون ماسك

وتعدّ هذه الواقعة حلقة جديدة في سلسلة الجدل المرتبط بإيلون ماسك، الذي لا يتردد في استخدام منصته لتصريحات مثيرة للجدل أو للكشف عن مواقف طريفة وغريبة.

وأصبحت تدوينات إيلون ماسك، على التطبيق المملوك له بشكل كامل، مصدر اهتمام واسع النطاق، سواء من الإعلام أو الجمهور.

تأتي هذه الواقعة في وقت تشهد فيه منصات التواصل الاجتماعي تطورات كبيرة في السياسات والتوجهات، ما يثير تساؤلات حول كيفية تأثير هذه الأحداث في العلاقات بين الشخصيات العامة وصناع القرار في العالم الرقمي.

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إيلون ماسك بايدن الرئيس الامريكي السابق تويتر اكس بايدن يحظر ماسك ماسك وبايدن

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