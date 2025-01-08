خطر على المجتمع، كاتب سيرة إيلون ماسك يرجح إصابة الملياردير الأمريكي بالجنون

قال سيث أبرامسون كاتب سيرة إيلون ماسك، إن الحالة العقلية للملياردير الأمريكي ربما تدهورت في السنوات الأخيرة بسبب المخدرات والإجهاد الشديد.



وكتب أبرامسون على منصة "إكس": "لديَّ أسباب للاعتقاد بأن إيلون ماسك ربما يصاب بالجنون. لقد كنت أراقب سلوكه عبر الإنترنت على مدار العامين الماضيين، ونظرا لكل اضطراباته العقلية، وتعاطيه المفرط للمخدرات، والإجهاد الشديد، هناك سبب للافتراض بأنه مريض بشكل خطير".

وأشار إلى أن وجود ماسك، أحد أقرب المقربين للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في دوائر السلطة يشكل خطرًا على المجتمع، ويجب على السلطات الأمريكية إنهاء جميع العقود مع شركات رجل الأعمال هذا، وعرقلة عمل "إدارة تحسين الكفاءة الحكومية" في المحكمة، والتي من المتوقع أن يشارك ماسك في إدارتها مع رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، وبدء تحقيقات فيدرالية مع ماسك.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق بأنه يطلق على ماسك لقب "رئيس الظل" للولايات المتحدة بعد تدخله في عملية إقرار مشروع قانون لتمويل الحكومة الفدرالية.

وأشارت قناة NBC التلفزيونية إلى أن المحيطين بترامب بدأوا بالفعل يشعرون بالتعب من تأثير ماسك ووجوده المستمر بجانب الرئيس الأمريكي المنتخب.

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