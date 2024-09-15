الأحد 15 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

فرنسا تعلن مصرع مهاجرين أثناء محاولتهما عبور المانش

بحر المانش، فيتو
بحر المانش، فيتو

لقي مهاجران مصرعهما اليوم الأحد، أثناء محاولتهما عبور  بحر المانش من فرنسا، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

ولم تذكر الجهات الإخبارية أي تفاصيل إضافية عن الواقعة.

مصرع مهاجرين أثناء محاولتهما عبور بحر المانش

والشهر الماضي أعلنت السلطات الفرنسية مصرع مهاجرين أثناء محاولتهما عبور بحر المانش، ما يرفع حصيلة القتلى في القناة التي تربط بين إنجلترا وفرنسا إلى 9 منذ منتصف يوليو الماضي.

وذكر رئيس "بلدية بادوكاليه جاك" في بيان، أن مركبًا على متنه 56 شخصًا غرق على بعد 10 كيلومترات شمال ميناء كاليه، في محاولة عبوره بحر المانش نحو الأراضي البريطانية.

إنقاذ مهاجرين بعد غرق المركب الذي يقلهم

وأضاف البيان، أن من بين من بين المهاجرين ال54 الذين بقوا على قيد الحياة، يوجد 5 في حالة حرجة جدا، مضيفا أنه تم إنقاذ 50 مهاجرا علي متن قارب آخر وأُنزلوا في ميناء كاليه.
وقالت المديرية البحرية في المانش وبحر الشمال: إن القارب الذي كان يقلهما تم الإبلاغ أنه يواجه صعوبات، صباح، الأحد قبالة الساحل بين كاليه ودانكيرك.

حوادث غرق المهاجرين قبالة السواحل الفرنسية

وتوالت حوادث الغرق قبالة السواحل الفرنسية، حيث لقى 7 أشخاص حتفهم في محاولات عبور المانش في يوليو الماضي، خصوصًا أن عمليات العبور على متن قوارب صغيرة تزداد خلال فصل الصيف، حيث تحدث هذه الوفيات أثناء محاولات للوصول إلى إنجلترا التي تهزها، منذ أيام، أعمال عنف خلال تظاهرات.

جدير بالذكر أنه حتى نهاية 2023  نحو 30 ألف مهاجر غير شرعي عبروا بحر المانش ووصلوا إلى الجانب البريطاني بشكل غير قانوني في عام 2023، وهو رقم انخفض بشكل كبير مقارنة بعام 2022.

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