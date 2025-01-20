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ملفات وحوارات

دائرة ترامب المقربة في البيت الأبيض.. مستشارون ورجال أعمال وأقارب.. أبرزهم إيلون ماسك ومسعد بولس وجاريد كوشنر

ترامب وإيلون ماسك،
ترامب وإيلون ماسك، فيتو

 بدأ دونالد ترامب في اختيار المسئولين الجدد بإدارته عقب إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ومن المعروف عن ترامب أنه يحب توسيع دائرة مستشاريه عند اتخاذ قرارات التوظيف.

وهناك مجموعة من المساعدين والمستشارين، بعضهم عمل في إدارته الأولى والبعض الآخر من الوافدين الجدد، الذين لهم تأثير خاص مع بدء ترامب في اختيار مجلس وزرائه وتحديد جدول أعمال إدارته.

وتضم المجموعة نائب الرئيس المنتخب، جي دي فانس، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الأخرى التي ظهرت بالقرب من دونالد ترامب خلال فترة ترشحه أو حتى بعد فوزه بالانتخابات، وهذه الشخصيات له تأثير قوي على القرارات المستقبلية لترامب.

 

دور إيلون ماسك في إدارة ترامب 

 ومن أبرز الشخصيات في  إدارة ترامب الجديدة، هو رجل الأعمال والملياردير الأمريكي الشهير، إيلون ماسك، الذي تولى  قيادة وزارة مستحدثة تعنى بـ"الكفاءة الحكومية"، مهمتها الانكباب على خفض الهدر.

وأنفق إيلون ماسك  أكثر من 100 مليون دولار في حملة ترامب، واكتسب الملياردير الأمريكي تقاربًا كبيرًا مع الرئيس المنتخب، حيث كان متواجدًا في منتجع مارآلاغو، نادي ومنزل ترامب في فلوريدا، وسلم ترامب الهاتف إلى ماسك أثناء حديثه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. 

كما أكد ترامب أنه يريد ماسك في دور يركز على خفض الإنفاق الحكومي بالولايات المتحدة الأمريكية بهدف عمل إصلاحات على الاقتصاد الأمريكي.

ولم يقتصر تأثير إيلون ماسك على ذلك فقط، بل امتد تأثيره إلى ملفات خارجية أيضا من بينها الصراع الروسي الأوكراني، وتشجيع ترامب لإنهاء هذه الحرب، وأيضا دوره في مسألة ضم جزيرة جرينلاند للولايات المتحدة الأمريكية.

 

دور مسعد بولس في إدارة ترامب 

  وبرز أيضا اسم مسعد بولس صاحب  الأصول اللبنانية، في إدارة  دونالد ترامب، خاصة لقربه من الرئيس الأمريكي، خاصة بعد موقفه الداعم لترامب في الانتخابات، ولعب دورا محوريا في جذب الناخبين العرب والمسلمين الأمريكيين لدعم ترامب.

ورشح ترامب مسعد بولس  لتولي منصب كبير مستشاريه للشؤون العربية والشرق أوسطية، وهو رجل أعمال وسياسي أمريكي من أصول لبنانية، ولد عام  استطاع بناء إمبراطورية تجارية في أفريقيا، والذي برز اسمه بعد زواج ابنه البكر مايكل من تيفاني ترامب، الابنة الصغرى لدونالد ترامب.

ولعب مسعد بولس دورا محوريا في أحداث الشرق الأوسط الأخيرة والعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، حيث تمكن من إقناع إدارة ترامب بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب مع لبنان، ومن المحتمل أن يكون له دور كبير خلال الفترة القادمة في المستويات التي يسعى ترامب لتحقيقها في منطقة الشرق الأوسط.

 

دور توم هومان الملقب بقيصر الحدود

 ويبرز أيضا اسم  توم هومان الملقب بقيصر الحدود، ضمن إدارة دونالد ترامب، والذي اختاره لإدارة ملف الحدود الأمريكية، خاصة أن ترامب يخطط لطرد عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين.

ومن المتوقع أن يلعب  توم هومان، دور كبير في ملف الهجرة وترحيل المهاجرين، خاصة أنه كان ضابط شرطة وعميل حرس حدود وعميل هجرة خاص، هو مدير سابق بالوكالة لهيئة الهجرة والجمارك، وحصل على إشادة لترحيله مجرمين خطيرين في عهد أوباما. 

 

 مايك والتز

 ويبرز أيضا اسم مايك والتز، مرشح ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي، وهو ضابط متقاعد من القوات الخاصة بالجيش الأمريكي وخدم أيضا في الحرس الوطني برتبة كولونيل، وهو يتمتع بتاريخ طويل في الدوائر السياسية في واشنطن.

ونظرا لموقفه من المعادي للنشاط الصيني في شرق آسيا، سيكون له تأثير كبير على قرارات ترامب تجاه بكين، خاصة فيما يتعلق بالصراع الاقتصادي بين البلدين والصراع على النفوذ في منطقة شرق أسيا وأزمة تايوان.

 

سوزي وايلز

 أول إعلان عن وظيفة بعد الفوز بالانتخابات، كان تعيين وايلز، وهي عضو مخلص في دائرته المقرّبة، كرئيسة لموظفي البيت الأبيض. وستكون وايلز أول امرأة تتولّى هذا المنصب، وهي المديرة الوحيدة لحملة ترامب التي أكملت دورة الحملة الانتخابية كاملة.

 

جاريد كوشنر

جاريد كوشنر هو مستشار الأمن القومي السابق في إدارة ترامب ما بين 2017 وحتى 2021، وكان له دور كبير في السياسة الأمريكية وتأثير كبير على قرارات ترامب.

وعلى الرغم من عدم ظهور كوشنر ضمن قائمة الإدارة الجديدة لدونالد ترامب، إلا أنه من المتوقع أن يكون له دور كبير في السياسة التي يخطط لها ترامب خلال فترة حكمه، خاصة الصفقات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن كوشنر له خبره وعلاقات قوية في المنطقة.

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