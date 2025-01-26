الأحد 26 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

استخدام عبوة ناسفة لسرقة أساور ملكية وخوذة ذهبية أثرية من معرض بهولندا

الخوذة الذهبية
الخوذة الذهبية

سُرقت 3 أساور وخوذة ذهبية عتيقة، كانت معروضة في معرض داخل متحف في مدينة آسن في هولندا، بعد اقتحامه فجر السبت باستخدام عبوة ناسفة، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

سرقة 3 أساور ملكية وخوذة ذهبية أثرية

كان من المقرر أن يستضيف متحف درينثي في آسن بشمال هولندا معرض "داسيا، إمبراطورية الذهب والفضة" حتى نهاية الأسبوع الجاري، مع عدد كبير من التحف الفنية والأعمال المعارة من رومانيا، لكن صباح امس، أُبلغت الشرطة بوقوع انفجار، وفق ما أفاد المتحف على موقعه الإلكتروني.

وسُرقت من المكان 3 أساور ملكية وخوذة ذهبية من كوتوفينيستي، القطعة المركزية للمعرض والتي يعود تاريخها إلى 450 قبل الميلاد.

وقال المؤرخ ديمتري تيلوي دامبروزي  إن هذه الخوذة "جوهرة"، وكانت داسيا مملكة قوية إلى حد ما شمال  نهر الدانوب، وكانت معروفة بمناجم الذهب والفضة، والخوذة تعود إلى ما قبل العصر الروماني، ومعاصرة لليونان الكلاسيكية".

وأوضح مدير المتحف هاري توبان: "هذا يوم مظلم بالنسبة لمتحف آسن والمتحف الوطني لتاريخ رومانيا في بوخارست. لقد صدمتنا بشدة أحداث الليلة الماضية".


وأكد أنه خلال 170 عاما من الوجود، لم تحدث أبدا حادثة خطيرة كهذه. كما نشعر بحزن شديد تجاه زملائنا الرومانيين".

وتسبب الانفجار في أضرار بمقر المتحف الذي سيبقى مغلقا على الأقل خلال هذا الأسبوع.

 الشرطة الهولندية تتعاون مع الإنتربول

وقالت الشرطة الهولندية إنها تتعاون مع الإنتربول في تحقيقاتها، وحددت سيارة مشبوهة، اشتعلت فيها النيران خلال الليل، قد تكون مرتبطة بهذه السرقة، ويُعتقد أن ركّاب السيارة تمكنوا من ركوب مركبة أخرى.

وأجرت السلطات الهولندية اتصالات مع الحكومة الرومانية للبحث في القضية.

وأكد وزير الخارجية الروماني إميل هوريزيانو  "الأهمية التراثية والرمزية  للقطع المسروقة  والتأثر الذي يثيره اختفاؤها في رومانيا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشرطة الهولندية الحكومة الرومانية السلطات الهولندية العصر الروماني رومانيا

مواد متعلقة

إيبارشية هولندا تنظم مؤتمر الكريسماس السنوي للشباب والعائلات

إغلاق قواعد روسيا في سوريا ضمن شروط هولندا لدعم دمشق

ثنائي ليفربول يقودان هولندا أمام المجر في دوري الأمم الأوروبية
ads

الأكثر قراءة

بعد طرحه خطة تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن، ساويرس يوجه رساله قوية لـ ترامب

تطورات تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

أخبار مصر: ترامب يبدأ في تهجير الفلسطينيين، وفاة والدة كريم سامي مغاوري، ميدو يزف بشرى لجماهير الزمالك بشأن زيزو

خريطة سقوط الأمطار الرعدية اليوم

بطاقتك دليفرى، قوافل الأحوال المدنية تستخرج 5897 بطاقة رقم قومي و25575 شهادة مميكنة

توقعات الأبراج اليوم الأحد 26 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

سموتريتش يعلق على خطة ترامب لتهجير سكان غزة لمصر والأردن

مجلس النواب يبدأ مناقشة حزمة للتيسيرات الضريبية للممولين

منوعات

المزيد

استخدام عبوة ناسفة لسرقة أساور ملكية وخوذة ذهبية أثرية من معرض بهولندا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 26 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

العثور على عشرات الجثث في مقابر جماعية بالمكسيك قرب حدود أمريكا

تجربة استثنائية تحت الماء تُدخل رجلا موسوعة جينيس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار جوز الهند في الأسواق اليوم السبت 25-1-2025

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 25/1/2025

أسعار الألومنيوم بالأسواق اليوم السبت 25/1/2025

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 25-1-2025 بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

بعد قرار ترامب برفع السرية عنها.. الإفراج عن وثائق اغتيال كينيدي خلال 15 يوما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرز 6 معلومات عن الجن من السنة النبوية

محمد سيد طنطاوي يكشف عظمة ما رآه النبي في رحلة الإسراء والمعراج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 26 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية