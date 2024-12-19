أسباب الإصابة بصداع الجيوب الأنفية.. وطرق تخفيف أعراضه بالمنزل

يحدث صداع الجيوب الأنفية، عندما تكون ممرات الجيوب الأنفية خلف العين والأنف والوجنتين والجبهة مزدحمة، وهذا يسبب الضغط والألم، وقد يعاني الشخص من صداع الجيوب الأنفية على أحد جانبي الرأس أو كليهما.

يمكن أن يشعر الشخص بأنواع أخرى من الصداع بتشابه مع صداع الجيوب الأنفية، لكن صداع الجيوب الأنفية الحقيقي نادر، وينتج صداع الجيوب الأنفية عن عدوى الجيوب الأنفية أو التهاب الجيوب الأنفية.

علاج صداع الجيوب الأنفية

يمكن أن يحدث صداع الجيوب الأنفية موسميًا إذا كان الشخص يعاني من الحساسية، أو أحيانًا فقط عندما يتم تحفيز الجيوب الأنفية لسبب آخر، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، وتوجد علاجات عشبية وعلاجات بدون وصفة طبية وأدوية بوصفة طبية يمكن تناولها لعلاج صداع الجيوب الأنفية.

الجيوب الأنفية

الجيوب الأنفية هي فراغات مجوفة في الجمجمة حول العين والأنف، وتعمل الجيوب الأنفية على تقليل وزن الرأس، وإضافة صدى إلى الصوت، وحماية الوجه من الصدمات، والتحكم في درجة الحرارة داخل الأنف.

تنتج الجيوب الأنفية أيضًا المخاط، وهو سائل رقيق يحبس البكتيريا والفيروسات ومسببات الحساسية، ويمنعها من الوصول إلى بقية الجسم، وإذا تراكم الكثير من المخاط، يمكن أن تسبب الجزيئات المحاصرة عدوى الجيوب الأنفية أو التهاب الجيوب الأنفية.

أعراض صداع الجيوب الأنفية

تصاحب أعراض الجيوب الأنفية الملتهبة صداع الجيوب الأنفية، وتشمل هذه الأعراض:

احتقان الأنف

رشح الأنف

إفرازات أنفية خضراء أو صفراء

ضعف حاسة الشم

ضغط غير مريح خلف الجبهة

ألم يزداد سوءًا عند الانحناء للأمام

حمى

صداع الجيوب الأنفية والصداع النصفي

يصاب الأشخاص المصابون بالصداع النصفي بأعراض مشابهة لالتهاب الجيوب الأنفية، مثل سيلان الأنف أو احتقان الأنف، ويسبب الصداع النصفي أيضًا ألمًا على طول العصب الثلاثي التوائم، والذي يتفاعل مع ممرات الجيوب الأنفية، وقد يعتقد الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي أن هذا الألم مرتبط بالجيوب الأنفية.

إذا لم يكن لدي الشخص أي من الأعراض التي تصاحب صداع الجيوب الأنفية على وجه التحديد، فقد يعاني من الصداع النصفي، ويتم علاج الصداع النصفي بشكل مختلف عن صداع الجيوب الأنفية، وتشمل الأعراض الخاصة بالصداع النصفي ما يلي:

الغثيان

القيء

الدوخة

الحساسية للضوء والصوت

إذا كان الشخص يعاني من أعراض خاصة بالصداع النصفي، فمن المحتمل أنه يعاني من نوبة صداع نصفي وليس صداع الجيوب الأنفية.

ما هي أسباب ومحفزات صداع الجيوب الأنفية؟

يتسبب التهاب الجيوب الأنفية بشكل مباشر في حدوث صداع الجيوب الأنفية، لذا فهما يشتركان في نفس الأسباب والمحفزات، وتشمل هذه:

العدوى الفيروسية، وهذا هو السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب الجيوب الأنفية وصداع الجيوب الأنفية، وحوالي 90 في المائة من الأشخاص الذين يصابون بنزلة برد ينتهي بهم الأمر إلى تجربة أعراض التهاب الجيوب الأنفية.

العدوى البكتيرية، ويحدث هذا غالبًا بعد الإصابة بعدوى فيروسية ويمكن أن يتسبب في استمرار الأعراض لفترة أطول.

العدوى الفطرية، وقد يحدث هذا بشكل متكرر لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

الحساسية الموسمية، الحساسية التي تستمر لفترة طويلة من الزمن يمكن أن تسبب التهاب الجيوب الأنفية، وهذا ما يسمى التهاب الأنف أو حمى القش.

علاج صداع الجيوب الأنفية

غالبًا ما يوصي الأطباء بترك التهابات الجيوب الأنفية تشفى من تلقاء نفسها، في الواقع، من الأفضل للبالغين عدم تلقي العلاج الطبي لالتهاب الجيوب الأنفية الحاد ما لم يعانوا من أعراض معينة، مثل الحمى أو الألم الشديد أو العدوى التي تستمر لأكثر من 7 أيام.

العلاجات المنزلية لصداع الجيوب الأنفية

إذا كان الشخص يعاني من صداع الجيوب الأنفية، فقد يساعد تخفيف الاحتقان المحبوس في الجيوب الأنفية، عن طريق تشغيل جهاز ترطيب أو غسل الجيوب الأنفية بمحلول ملحي لتطهير المنطقة.

قد يساعد استنشاق البخار أيضًا، أو وضع منشفة دافئة ورطبة على منطقة الجيوب الأنفية على التصريف وتخفيف الضغط.

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