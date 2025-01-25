صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، على تعيين حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية كريستي نويم، وزيرة للأمن الداخلي، ضمن خطة الرئيس دونالد ترامب للتصدي للهجرة غير النظامية.

الشيوخ الأمريكي يقر تعيين كريستي نويم وزيرة للأمن الداخلي

وجاء التصويت على تثبيت نويم في المنصب غداة المصادقة بهامش ضيّق جدا على تعيين بيت هيغسيث، مقدم البرامج السابق في قناة "فوكس نيوز"، وزيرا للدفاع.

ونويم البالغة 53 عاما، حليفة لترامب وتشغل منصب حاكمة داكوتا الجنوبية لولاية ثانية، ستتولى وكالة تشرف على حماية الحدود وترحيل المهاجرين وتقود الجهود الفدرالية المتّصلة بالأمن السيبراني والإرهاب وإدارة الطوارئ الفيدرالية.

وقال ترامب مؤخرا، إنه سيوقع أمرا تنفيذيا يقضي بإلغاء الوكالة الفيدرالية لإدارة الحالات الطارئة (FEMA) بعدما انتقد بشدة استجابتها لإعصارين مدمّرين وقعا العام الماضي خلال الحملة الانتخابية.

وتصدرت نويم العناوين العام الماضي بعد تفاخرها بقتل كلبتها؛ لأنها كانت غير قابلة للترويض، وفق تعبيرها.

وقوّض ذلك التصريح مساعيها للترشح لمنصب نائب الرئيس.

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