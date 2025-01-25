السبت 25 يناير 2025
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خارج الحدود

ترامب يرفع الحظر عن إرسال قنابل فائقة التدمير إلى إسرائيل

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، برفع الحظر الذي فرضته إدارة جو بايدن على شحنة قنابل من زنة 2000 رطل لإسرائيل، وتشمل 1800 قنبلة من طراز MK-84 كان بايدن قد حظرها سابقا.

ترامب يرفع الحظر عن إرسال القنابل الثقيلة إلى إسرائيل 


وذكر موقع "أكسيوس" أن ترامب أمر البنتاجون بالإفراج عن شحنة القنابل فائقة التدمير حسب ما ذكر ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، وفي الأيام المقبلة سيتم تحميل القنابل على سفينة متوجهة إلى إسرائيل.

هذا ولم يرد البيت الأبيض فورا على الاستفسارات حول الإفراج عن القنابل.

ويشار إلى أن الحظر الذي فرضه بايدن كان بمثابة احتجاج على غزو إسرائيل لمدينة رفح، وأصبح رمزا سياسيا أكثر من كونه قضية عسكرية تشغيلية، وقد استثمره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل تعبئة الجمهوريين ضد بايدن.

كما كانت إدارة بايدن قلقة من أن استخدام إسرائيل لهذه القنابل في المناطق المكتظة بالسكان في غزة قد يتسبب في خسائر بشرية كبيرة.

وقبل أسبوع، قال السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة، مايك هرتسوغ، لموقع "أكسيوس" إنه كان متوقعا أن يفرج ترامب عن القنابل.

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ترامب إسرائيل بايدن نتنياهو

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