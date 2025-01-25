السبت 25 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار مصر اليوم: بدء الاختبارات النظرية لـ1206 متقدمين لمسابقة الوظائف القيادية.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا.. ووزير الصحة يوجه بتحرير محضر لإثبات واقعة تعد على ممرضة بالسادات

الطقس
الطقس

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 26 - 1 – 2025

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الأحد، حيث يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، دافئ على جنوب البلاد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بمستشفى النصر للتأمين الصحي بحلوان

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى النصر للتأمين الصحي بحلوان، وذلك في زيارة مفاجئة، حرصا على المتابعة الميدانية لانتظام سير العمل بالمنظومة الصحية

 

بدء الاختبارات النظرية لـ1206 متقدمين لمسابقة الوظائف القيادية بالمحافظات

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن انتهاء الوزارة من فحص ودراسة وتقييم 1383 طلبا للمتقدمين للإعلان رقم ٢ لسنة ٢٠٢٤ لشغل وظائف قيادات الإدارة المحلية (سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - رئيس مركز ومدينة وحي) لشغل 136 وظيفة بالمحافظات.

 

عيد الطيران المدنى، قصة "فايزة" أول طائرة قادها محمد صدقي من ألمانيا لمصر

بدأ الطيار المصري محمد صدقي رحلته التاريخية بأول طائرة قادما من برلين إلى مصر في رحلة مثيرة عبر أوروبا بطائرته "فايزة" التي اشتراها من ألمانيا، وأطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى الأميرة "فايزة" ابنة الملك فؤاد الأول، وطار بها منفردًا من برلين ليصبح  «محمد صدقي» أول طيار مصري يخوض رحلة جوية بطائرته الخاصة من أوروبا إلى مصر، بعد إتمام تدريبه على الطيران في ألمانيا.

 

نتيجة الصف الثانى الإعدادى بالاسم ورقم الجلوس فى القاهرة

نتيجة الصف الثانى الإعدادى بالاسم ورقم الجلوس فى القاهرة، يبحث طلاب الصف الثانى الإعدادى بالقاهرة عن نتيجة الفصل الدراسى الأول وأتاحت محافظة القاهرة رابط الحصول على نتائج صفوف النقل وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمى لبوابة المحافظة الالكترونية على الرابط الاتى:

 

متوسطة ورعدية، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا

حذرت هيئة  الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متوسطة غدا،  قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من الإسكندرية وبورسعيد ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة 

 

وزير الصحة يوجه بتحرير محضر شرطة لإثبات واقعة تعد على ممرضة بمستشفى السادات المركزي

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى السادات المركزي، بمحافظة المنوفية، وذلك في زيارة مفاجئة، حرصا على المتابعة الميدانية لانتظام سير العمل بالمنظومة الصحية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبدالغفا الدكتور خالد عبدالغفار نائب

مواد متعلقة

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الاثنين 23-12-2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 22-12-2024، اعرف حظك على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

فيلم “الهنا اللي أنا فيه” يحقق ارتفاعًا جديدًا في الإيرادات

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين يستعرض رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين

الفنان حسن يوسف في حوار نادر مع "فيتو": مبارك اضطهدني فنيًا ورفض تكريمي.. القائمون على الإنتاج مجموعة جهلاء.. عشقت فاتن حمامة ثم كرهتها بسبب صالح سليم.. ولولا الشعراوي لأصبحت متطرفا

الرئاسة في أسبوع، السيسي يشهد فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.. ويشارك في قمة البريكس بروسيا.. ويستقبل وفد الكونجرس الأمريكي بالقاهرة
ads

الأكثر قراءة

متوسطة ورعدية، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي صلاح وهالاند وثنائية إيزاك

تقييم وأرقام عمر مرموش في مباراته الأولى مع مانشستر سيتي أمام تشيلسي

التعليم تكشف سبب إضافة الدين لمجموع الثانوية وأهمية تطبيق البكالوريا

انخفاض أسعار زجاجة الزيت اليوم السبت بالأسواق

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على بلد الوليد بهدف في الشوط الأول

فوز ليفربول ومان سيتي، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

بالأسماء، طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

منوعات

المزيد

هندي يقتل زوجته ويطبخ أجزاء من جسدها في إناء

تعود للعهد القاجاري، اكتشاف مدينة تحت الأرض وسط إيران

هرب بطريقة ماكرة، الأمن العراقي يضبط متهما خطيرا

كارثة محتملة.. أكبر جبل جليدي في العالم يغير مساره ويتجاوز جزيرة بريطانية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 25/1/2025

أسعار الألومنيوم بالأسواق اليوم السبت 25/1/2025

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 25-1-2025 بالسوق المحلية

سعر الأرز اليوم السبت 25-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

فى ذكراها الـ 14.. ماذا حدث فى ثورة 25 يناير؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف: الإسراء والمعراج تحمل في طياتها دروسًا عظيمة في الصبر والإخلاص

أيهما أفضل الصلاة في البيت أم في المسجد؟ أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

من أركان الإيمان الستة، ما مفهوم القدر؟

المزيد
الجريدة الرسمية