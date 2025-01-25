أخبار مصر اليوم: بدء الاختبارات النظرية لـ1206 متقدمين لمسابقة الوظائف القيادية.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا.. ووزير الصحة يوجه بتحرير محضر لإثبات واقعة تعد على ممرضة بالسادات

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 26 - 1 – 2025

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الأحد، حيث يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، دافئ على جنوب البلاد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بمستشفى النصر للتأمين الصحي بحلوان

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى النصر للتأمين الصحي بحلوان، وذلك في زيارة مفاجئة، حرصا على المتابعة الميدانية لانتظام سير العمل بالمنظومة الصحية

بدء الاختبارات النظرية لـ1206 متقدمين لمسابقة الوظائف القيادية بالمحافظات

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن انتهاء الوزارة من فحص ودراسة وتقييم 1383 طلبا للمتقدمين للإعلان رقم ٢ لسنة ٢٠٢٤ لشغل وظائف قيادات الإدارة المحلية (سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - رئيس مركز ومدينة وحي) لشغل 136 وظيفة بالمحافظات.

عيد الطيران المدنى، قصة "فايزة" أول طائرة قادها محمد صدقي من ألمانيا لمصر

بدأ الطيار المصري محمد صدقي رحلته التاريخية بأول طائرة قادما من برلين إلى مصر في رحلة مثيرة عبر أوروبا بطائرته "فايزة" التي اشتراها من ألمانيا، وأطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى الأميرة "فايزة" ابنة الملك فؤاد الأول، وطار بها منفردًا من برلين ليصبح «محمد صدقي» أول طيار مصري يخوض رحلة جوية بطائرته الخاصة من أوروبا إلى مصر، بعد إتمام تدريبه على الطيران في ألمانيا.

نتيجة الصف الثانى الإعدادى بالاسم ورقم الجلوس فى القاهرة

نتيجة الصف الثانى الإعدادى بالاسم ورقم الجلوس فى القاهرة، يبحث طلاب الصف الثانى الإعدادى بالقاهرة عن نتيجة الفصل الدراسى الأول وأتاحت محافظة القاهرة رابط الحصول على نتائج صفوف النقل وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمى لبوابة المحافظة الالكترونية على الرابط الاتى:

متوسطة ورعدية، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متوسطة غدا، قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من الإسكندرية وبورسعيد ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة

وزير الصحة يوجه بتحرير محضر شرطة لإثبات واقعة تعد على ممرضة بمستشفى السادات المركزي

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى السادات المركزي، بمحافظة المنوفية، وذلك في زيارة مفاجئة، حرصا على المتابعة الميدانية لانتظام سير العمل بالمنظومة الصحية.

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