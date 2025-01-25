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نتيجة الصف الثانى الإعدادى بالاسم ورقم الجلوس فى القاهرة

نتيجة الصف الثانى
نتيجة الصف الثانى الاعدادى بالقاهرة، فيتو
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نتيجة الصف الثانى الإعدادى بالاسم ورقم الجلوس فى القاهرة، يبحث طلاب الصف الثانى الإعدادى بالقاهرة عن نتيجة الفصل الدراسى الأول وأتاحت محافظة القاهرة رابط الحصول على نتائج صفوف النقل وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمى لبوابة المحافظة الالكترونية على الرابط الاتى:

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نتيجة الصف الثانى الإعدادى فى القاهرة


ويتم الحصول على نتيجة الصف الثانى الاعدادى بالاسم ورقم الجلوس فى القاهرة من خلال الدخول على الرابط وادخال الرقم القومى للطالب واختيار المرحلة الدراسية "المرحلة  الاعدادية "  والصف الدراسى " الصف الثانى الاعدادى"  .

 

ترقبوا إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

عينات عشوائية مبشرة، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس


موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة، أتاحت محافظة القاهرة، الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية فور ظهورها،حيث يمكن الحصول عليها  من خلال الدخول على الموقع الرسمى لبوابة المحافظة الالكترونية على الرابط الاتى

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ويتم اختيار المرحلة الاعدادية وادخال الاسم والرقم القومى والصف الدراسى

 

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس


وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بالقاهرة، أن الإدارات التعليمية تعمل على تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية وفور الانتهاء سيتم عملية التصحيح والمراجعة

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لفيتو: إنه سيتم بعد ذلك تجميع النتيجة من الإدارات التعليمية لمراجعتها مرة أخرى قبل اعتمادها من الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة , مشيرا إلى أن النتيجة سوف تظهر على نهاية الاسبوع الجارى  


وكان قد أنهى طلاب الشهادة الاعدادية الامتحانات أمس والتى انطلقت السبت الماضى


امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة


وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة


مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة

الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

 

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