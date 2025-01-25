السبت 25 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الصحة يوجه بتحرير محضر شرطة لإثبات واقعة تعد على ممرضة بمستشفى السادات المركزي

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى السادات المركزي، بمحافظة المنوفية، وذلك في زيارة مفاجئة، حرصا على المتابعة الميدانية لانتظام سير العمل بالمنظومة الصحية.

 

تحرير محضر شرطة ضد إحدى المترددات على المستشفى

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير في بداية جولته بالتوجيه بتحرير محضر شرطة ضد إحدى المترددات على المستشفى، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، نتيجة تعديها على ممرضة أثناء أداء عملها، مؤكدًا عدم تسامح الوزارة في وقائع التعدي على الطواقم الطبية.

 

ضرورة التزام الفرق الطبية بالزي الخاص بالأطقم الطبية

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد غرفة الأمصال، وقسم الطوارئ، مشددًا على ضرورة التزام الفرق الطبية بالزي الخاص بالأطقم الطبية، كما حرص على تفقد قسم الحضانات، حيث استمع إلى شرح مفصل عن تفاصيل حالات الأطفال المبتسرين بالحضانة.

وأشار «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على دفتر عمليات المستشفى، واطمئن على توافر الأطقم الطبية في تخصصات التخدير، والجراحة، حيث يوجد بالمستشفى غرفتي عمليات، كما تفقد قسم الرعاية المركزة، ووجه بالاستجابة لطلب إحدى الحالات المرضية بالخروج بعد كتابة تعهد بالخروج على مسئوليتها الشخصية.

 

وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بمستشفى النصر للتأمين الصحي بحلوان

وزير الصحة في زيارة مفاجئة لمستشفى جراحات اليوم الواحد بالبساتين

ولفت «عبد الغفار» إلى أن الوزير حرص أثناء جولته على الاستماع للمرضى، حيث استجاب لمطلب أحدهم، بتوفير تحاليل أنزيمات قلب بالمستشفى، موجهًا رئيس قطاع الطب العلاجي، بتوفير المستلزمات الخاصة بتحاليل أنزيمات القلب، كما وجه بإيفاد لجنة للمستشفى لحصر جميع نواقص المستلزمات الطبية وتوفيرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الفرق الطبية خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزارة الصحة والسكان مستشفي جراحات اليوم الواحد مستشفى السادات المركزى مستشفي السادات محافظة المنوفية

مواد متعلقة

وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بمستشفى النصر للتأمين الصحي بحلوان

الصحة: التحقيق في واقعة مستلزمات منتهية الصلاحية بوحدة صحية بكفر الشيخ

وزير الصحة ينعى طبيب جراحة قلب توفي أثناء عمله بمعهد ناصر بسكتة قلبية
ads

الأكثر قراءة

تطورات مفاوضات الأهلي لضم أشرف بن شرقي

الظهور الأول لصفقة الأهلي الجديدة

الزمالك يقترب من إنهاء أولى صفقاته الشتوية ويبحث ضم نجم جزائري

من هي أربيل يهود محور الخلاف بين إسرائيل وحماس؟

سعر الكتكوت الأبيض يواصل الارتفاع مع انخفاض أسعار البط اليوم السبت

الداخلية: إتاحة الفحص الفنى والمرور من خلال 26 مركبة متنقلة و17 وحدة في المولات

انضمام العش وجراديشار إلى معسكر الأهلي استعدادًا لمواجهة بيراميدز

بدء فعاليات مهرجان الطماطم الأول بإسنا في الأقصر (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

كارثة محتملة.. أكبر جبل جليدي في العالم يغير مساره ويتجاوز جزيرة بريطانية

طائرة ركاب روسية تنحرف عن المدرج قبل إقلاعها بشرق موسكو

أكاديمي روسي: عدم تجمد بحيرة بايكال في سيبيريا يؤثر على النظام البيئي بأكمله

توقعات الأبراج اليوم السبت 25 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة اليوم السبت

المزيد
ads

انفوجراف

خريطة الأماكن المطلوبة لشغل وظائف معلم مساعد بمادة الرياضيات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الثعلب في المنام وعلاقتها بالتغلب على المشكلات

علي جمعة: لا يجوز للمسلم اتباع أي نبي دون السير على نهج الرسول الأعظم

ماذا يجب على المؤمن فعله في ليلة الإسراء والمعراج؟، الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية