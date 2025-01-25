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أخبار مصر

بدء الاختبارات النظرية لـ1206 متقدمين لمسابقة الوظائف القيادية بالمحافظات

منال عوض، فيتو
منال عوض، فيتو
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أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن انتهاء الوزارة من فحص ودراسة وتقييم 1383 طلبا للمتقدمين للإعلان رقم ٢ لسنة ٢٠٢٤ لشغل وظائف قيادات الإدارة المحلية (سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - رئيس مركز ومدينة وحي) لشغل 136 وظيفة بالمحافظات.

 

منال عوض: استبعاد الملفات التي لا تتوافر فيها شروط الإعلان 

وقالت وزيرة التنمية المحلية أن إجمالي الطلبات النهائية للمتقدمين للمسابقة بلغت  1206 متقدم بعد استبعاد الملفات التي لا تتوافر فيها شروط الإعلان وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

 

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وأضافت د.منال عوض أنه من المقرر أن تنطلق الاختبارات النظرية للمتقدمين بداية من صباح الاثنين القادم 27 يناير في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وحتى الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم على أن يعقب ذلك إجراء المقابلات للمتقدمين من جانب اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الإعلان عن الوظائف في المستوي الوظيفي الممتاز يتضمن عدد 14 وظيفة وهم: 10 وظائف سكرتير عام و3 وظائف رئيس مدينة ووظيفة واحدة رئيس مركز ومدينة، وفي المستوى الوظيفي العالي عدد 45 وظيفة وهما 4 سكرتير عام و13 سكرتير عام مساعد و13 رئيس مركز ومدينة و15 رئيس حي، أما عن المستوي الوظيفي مدير عام فيشمل عدد 77 وظيفة وهم: عدد وظيفة واحدة سكرتير عام مساعد، وعدد 49 رئيس مركز ومدينة، و12 رئيس مدينة و15 رئيس حي.

وأكدت د.منال عوض أن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لضخ دماء جديدة في الإدارة المحلية بالمحافظات واختيار عناصر قيادية جديدة من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى حرص الوزارة علي تطبيق أعلى المعايير العلمية والإدارية ومبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة في اختيار القيادات الجدد ليكونوا علي أعلي مستوي من الكفاءة إدراكًا بأن عملية إصلاح الإدارة المحلية يبدأ من اختيار قيادات جيدة لرفع كفاءة العمل بالمحليات.

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