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أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 26 - 1 - 2025

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الأحد، حيث يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، دافئ على جنوب البلاد، شديد البرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ظاهرة مقلقة وأمطار على هذه المناطق، بيان تحذيري من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار على هذه المناطق اليوم

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى:  11

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 11

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 6

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى:9

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