السبت 25 يناير 2025
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حوادث

إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، ونقل مرفق الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

حادث انقلاب سيارة بطريق إسكندرية الصحراوى 

 

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

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وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي  بنطاق محافظة الجيزة، نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق ما أسفر عن انقلاب السيارة، وتم  نقل المصابين لمستشفى زايد التخصصي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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