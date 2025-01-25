أنهت وزارة الداخلية ، اليوم السبت، إجراءات الإفراج بالعفو عن 4466 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الشرطة 73.

الإفراج بالعفو عن 4466 من نزلاء

وكان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2025.

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