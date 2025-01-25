تنظيم ورشة عن أهمية التعليم في الحضارة المصرية القديمة بالفيوم

نظم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف كوم أوشيم فى الفيوم بالتعاون مع قصر ثقافة الفيوم، زيارة لإحدى الجمعيات الأهلية، بهدف إقامة يوم للوعي الأثري، شمل ورشة حكي عن أهمية التعليم في الحضارة المصرية القديمة، ألقتها نورا حمدي مسئول قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمتحف.

كما شمل اليوم ورشة فنية، رسم وتلوين، كانت بمثابة رسالة أمل، ومحبة للاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. فقد أتاحت الفرصة للأطفال من ذوي الإعاقات للتعبير عن أنفسهم بحرية وإبداع، باستخدام الألوان، والأشكال، ما يؤكد أن الفن لغة عالمية تتجاوز الحواجز، وتوحّد القلوب.

متحف كوم أوشيم بالفيوم

يذكر أن متحف كوم أوشيم، يقع فى مدخل قرية كرانيس الأثرية الشهيرة التي تزخر بالعديد من الآثار اليونانية الرومانية ويعتبر المتحف بمثابة نموذج بسيط وواضح لمتاحف المواقع الأثرية.

تم إنشاء المتحف عام 1974، وكان يضم حينها القطع الأثرية التي عُثر عليها بمنطقة كوم أوشيم. ثم زادت مساحة المبنى في عام 1993 وأُلحق به دورًا علويًا، وفي فبراير عام 2006 تم غلق المتحف لتطويره وافتتح مرة أخرى في نوفمبر عام 2016، بعد تطوير شامل للمبنى والعرض المتحفي الذي استهدف ربط سكان محافظة الفيوم بـ متحف كوم أوشيم عن طريق عرض موضوعات متنوعة تختص بما توارثته الأجيال من مظاهر الحياة اليومية قديمًا وحديثًا.

ويضم المتحف 312 قطعة أثرية

معروضة تبعًا للتسلسل التاريخي بدءً من العصر العتيق وحتى العصر الإسلامي. كما يتناول سيناريو العرض المتحفي محافظة الفيوم وعادات وتقاليد قاطنيها منذ أقدم العصور، وكذلك الفكر الديني الذي اعتنقه أهل المحافظة على مر العصور. تؤكد على الجذور القوية التي تربط بين مجتمع محافظة الفيوم وبين تاريخه المجيد وحضارته الراقية عبر مختلف العصور، كما يؤكد على تفرد مدينة الفيوم بحرفها وصناعاتها منذ قديم الأزل وإلى وقتنا الحاضر.

وأهم القطع الأثرية بمتحف آثار كوم أوشيم مومياء داخل تابوت خشبي مغطى بطبقة ‏من الجص الملون والمومياء عليها كارتوناج ‏مكون من قناع يغطي ‏الرأس والوجه ‏مذهب.‏

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