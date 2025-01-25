ضبط ورشة تصنيع ألعاب نارية بداخلها 2 مليون قطعة بالفيوم

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته قرابة 2 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة كائنة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمسكنه لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.



ضبط ورشة تصنيع ألعاب نارية بالفيوم

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة الفيوم وبحوزته قرابة 2 مليون قطعة ألعاب نارية بأحجام وأشكال مختلفة وضبط المواد والأدوات المستخدمة فى التصنيع.



وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والتربح منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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