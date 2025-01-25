السبت 25 يناير 2025
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رياضة

الأهلي يتفوق على بيراميدز في القيمة السوقية قبل مواجهة الغد

الاهلي، فيتو
الاهلي، فيتو

 يتفوق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره بيراميدز من ناحية القيمة السوقية لكل منهما، قبل مواجهتهما المقرر لها غدا الأحد ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

الأهلي ضد بيراميدز

 وتبلغ القيمة السوقية لفريق الأهلي بالكامل بحسب موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت 29.58 مليون يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز 21.55 مليون يورو. 

 

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

 ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وبيراميدز غد الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز فى السابعة مساء  غد الأحد. 

وتنقل المباراة عبر شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل هذا الموسم.

 

بيراميدز يستعيد رمضان صبحي أمام الأهلي 

ويستعيد فريق بيراميدز خدمات نجمه رمضان صبحي خلال مواجهة الأهلي غدا الأحد ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وغاب رمضان صبحي عن مواجهة زد الأخيرة بالدوري لمساندته زوجته أثناء إجرائها عملية ولادة.

 

الأهلي ضد بيراميدز 

 ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، اليوم، استعداداته لمواجهة الأهلي المقرر لها غدا الأحد ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

مباراة الأهلي وبيراميدز 

 ويخوض فريق بيراميدز مرانه الختامي باستاد الدفاع الجوي قبل الدخول في معسكر مغلق حتى الغد.

بيراميدز 
بيراميدز 

ويسعى فريق بيراميدز للحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري حين يحل ضيفًا على نظيره النادي الأهلي، حامل اللقب مساء غد الأحد في الجولة العاشرة من المسابقة. 

 

 ترتيب الأهلي وبيراميدز بالدوري 

ويحتل الفريق السماوي "بطل النسخة الأخيرة لكأس مصر" الصدارة برصيد 20 نقطة بعد خوض 9 مباريات حيث فاز في 6 وتعادل في 2 وخسر في واحدة مستفيدا من تعادل الأهلي في مواجهته الأخير أمام ضيفه فاركو 1-1، حيث يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 19 نقطة بعد أن فاز في 5 وتعادل في 4.

وخطف فريق بيراميدز فوزا هاما على نظيره زد، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.

 

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري

الأحد 26 يناير

الاتحاد السكندري  ضد الإسماعيلي   - 4 مساءً
طلائع الجيش  ضد  فاركو   - 4 مساءً
الأهلي ضد بيراميدز   - 7 مساءً
غزل المحلة ضد سيراميكا كليوباترا  -  7مساءً

الاثنين 27 يناير

الزمالك ضد الجونة    - 4 مساءً
المصري البورسعيدي  ضد إنبي     - 7 مساءً
حرس الحدود ضد مودرن سبورت  - 7 مساءً

الثلاثاء 28 يناير

البنك الأهلي ضد بتروجيت  - 4 مساءً   
سموحة ضد زد اف سي      - 7 مساءً

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