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رياضة

بيراميدز يختتم استعداداته اليوم لمواجهة الأهلي في الدوري

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

 يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اليوم، استعداداته لمواجهة الأهلي المقرر لها غدا الأحد ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

مباراة الأهلي وبيراميدز 

 ويخوض فريق بيراميدز مرانه الختامي باستاد الدفاع الجوي قبل الدخول في معسكر مغلق حتى الغد.

 

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز غد الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز فى السابعة مساء  غد الأحد. 

وتنقل المباراة عبر شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل هذا الموسم.

ويسعى فريق بيراميدز للحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري حين يحل ضيفًا على نظيره النادي الأهلي، حامل اللقب مساء غد الأحد في الجولة العاشرة من المسابقة. 

 

 ترتيب الاهلي وبيراميدز بالدوري 

ويحتل الفريق السماوي "بطل النسخة الأخيرة لكأس مصر" الصدارة برصيد 20 نقطة بعد خوض 9 مباريات حيث فاز في 6 وتعادل في 2 وخسر في واحدة مستفيدا من تعادل الأهلي في مواجهته الأخير أمام ضيفه فاركو 1-1، حيث يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 19 نقطة بعد أن فاز في 5 وتعادل في 4.

 

وخطف فريق بيراميدز فوزا هاما على نظيره زد، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.

 

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري

الأحد 26 يناير

الاتحاد السكندري  ضد الإسماعيلي   - 4 مساءً
طلائع الجيش  ضد  فاركو   - 4 مساءً
الأهلي ضد بيراميدز   - 7 مساءً
غزل المحلة ضد سيراميكا كليوباترا  -  7مساءً

الاثنين 27 يناير

الزمالك ضد الجونة    - 4 مساءً
المصري البورسعيدي  ضد إنبي     - 7 مساءً
حرس الحدود ضد مودرن سبورت  - 7 مساءً

الثلاثاء 28 يناير

البنك الأهلي ضد بتروجيت  - 4 مساءً   
سموحة ضد زد اف سي      - 7 مساءً

 

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