الأربعاء 22 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري المصري، فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة زد

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة زد في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على زد في السابعة من مساء اليوم  الأربعاء على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أحمد توفيق - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أوباما - صديق إيجولا.


مباراة بيراميدز وزد


ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة حيث فاز فريق زد في الجولة الماضية على الاتحاد السكندري بهدف نظيف كما فاز بيراميدز في الجولة الثامنة على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد.

مباراة بيراميدز ضد زد


ويمتلك فريق بيراميدز 17 نقطة يحتل بها المركز الثالث متساويا مع الزمالك بنفس النقاط متأخرا فقط بفارق الأهداف، بجدول الدوري بعدما خاض 8 مباريات حيث فاز السماوي في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين، وخسر مواجهة واحدة، وسجل لاعبو بيراميدز 14 هدفًا واستقبلت شباكهم 5 أخرى.

 

ويمتلك فريق زد إف سي 13 نقطة يحتل بها المركز السابع، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 3 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات، وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو زد 6 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الممتاز بيراميدز مباراة بيراميدز وزد فريق زد

مواد متعلقة

إنجاز 2001 يداعب منتخب اليد.. صعود الفراعنة للدور الرئيسي بالعلامة الكاملة.. مجموعته تؤهله لتحقيق حلم 24 عاما.. وهذا طريقه نحو اللقب

تفاصيل صفقة تعاقد مودرن سبورت مع نجم الترجي التونسي وموعد الإعلان

حساب الدوري الإنجليزي يتغنى بإنجاز محمد صلاح في دوري الأبطال

الاتحاد الليبي يحل أزمة مؤمن سليمان قبل انضمام كهربا

المصري يدخل معسكرا مغلقا بالسويس استعدادا لمواجهة بتروجت

صراع المربع الذهبي، مواعيد مباريات اليوم بالدوري المصري والقنوات الناقلة

أمح يودعه بمطار القاهرة، كهربا يطير إلى ليبيا للانضمام إلى صفوف الاتحاد

سيراميكا يسعى لملاحقة الأهلي على صدارة الدوري الممتاز
ads

الأكثر قراءة

تضم حقول نيازك وكهوفا للإنسان الأول، علاء مبارك يكشف عن قطعة أرض من كوكب آخر بمصر

مهاجم سوبر، شاهد مهارات السلوفيني نيجك جراديشار المرشح للانضمام للأهلي

الأهلي يحسم أولى صفقات الشتاء قبل مباراة بيراميدز

خناقات وتكسير الأثاث وإصابات بين الطلاب، مدارس الإسكندرية تعاني من الشغب خلال امتحانات الإعدادية

التفاصيل المالية لحسم صفقة السلوفيني نيجك جراديشار للأهلي

جريمة الأقصر تثير رعب المصريين، النشطاء يكشفون سر الحادث البشع ويربطونه بحديث آخر الزمان

مشرد بالشوارع منذ 2014، تفاصيل جديدة عن المتهم بجريمة الأقصر البشعة (فيديو)

تبدأ من 125 جنيهًا، شعبة المواد الغذائية توضح أسعار شنط رمضان 2025

منوعات

المزيد

مصرع عائلة من 14 شخصًا إثر حريق فندق في تركيا وأردوغان يشارك في صلاة الجنازة

سمكة يوم القيامة تثير الرعب في المكسيك

اعتقال 9 أشخاص جراء حريق منتجع أودى بحياة 76 شخصا في تركيا

واقعة تهز الرأي العام التونسي، شاب يضرم النار في أمه

المزيد

خدمات

المزيد

تبدأ من 125 جنيهًا، شعبة المواد الغذائية توضح أسعار شنط رمضان 2025

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-1-2025 (آخر تحديث)

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 22-1-2025 في الأسواق

ارتفاع يصل لـ 5 جنيهات في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء

المزيد
ads

انفوجراف

هدافو منتخب كرة اليد في دور المجموعات ببطولة العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«أمَّن يجيب المضطر إذا دعاه»، الشعراوي يكشف حالات إجابة الدعاء (فيديو)

تفسير حلم الضرب بالكرباج في المنام وعلاقته بالخلاص من الضعف والهوان

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بالسعادة والمفاجآت السارة

المزيد
الجريدة الرسمية