السبت 25 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التقرير الطبي لشخص عثر على جثته في النيل منشأة القناطر

العثور على جثة، فيتو
العثور على جثة، فيتو

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في العثور على جثة شخص غارقة في مياه نهر النيل بمنشأة القناطر.

كشف التقرير الطبي الخاص بالكشف على الجثمان، أن المتوفى فارق الحياة نتيجة "إسفكسيا" الغرق، وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة.

ونجحت قوات  مباحث مديرية أمن الجيزة، في كشف هوية شخص تم العثور على جثته في نهر النيل، بإحدى قرى منشأة القناطر، وتبين أنه يدعى "ن.ص"، يقيم بقرية تابعة لدائرة مركز شرطة وردان، وتم استدعاء أفراد من أسرته.  

ويواصل رجال المباحث جهود كشف ملابسات الواقعة، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، من خلال فريق لجمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط الحادث وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

وورد بلاغ لـ غرفة النجدة بالجيزة، يفيد بالعثور على جثة شخص طافية بنهر النيل، في منشأة القناطر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم انتشال الجثة، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة الجيزة أمن الجيزة
ads

الأكثر قراءة

تطورات مفاوضات الأهلي لضم أشرف بن شرقي

موعد نتيجة شهادة الإعدادية 2025 في محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس

الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى وعيار 21 يسجل هذا الرقم صباح اليوم السبت

بطولة العالم لكرة اليد، سيناريو وحيد يجنب مصر مواجهة فرنسا في ربع النهائي

قفزة كبيرة، ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت وهذا موقف البلدي

مستجدات تطوير التعليم لتحقيق التنمية المستدامة، أبرزها نظام البكالوريا

بالأسماء، مصرع ربة منزل وإصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين ميكروباص بسوهاج (صور)

ارتفاع البلدي 3 جنيهات، أسعار الفراخ صباح اليوم السبت

منوعات

المزيد

طائرة ركاب روسية تنحرف عن المدرج قبل إقلاعها بشرق موسكو

أكاديمي روسي: عدم تجمد بحيرة بايكال في سيبيريا يؤثر على النظام البيئي بأكمله

توقعات الأبراج اليوم السبت 25 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

لم تفعله أي سيدة أولى من قبل، مخطط سري لميلانيا ترامب بمساعدة بيزوس

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

ظاهرة مقلقة وأمطار على هذه المناطق، بيان تحذيري من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

تعرف أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة بالسوق المحلي

ارتفاع يصل إلى 27 جنيها في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

براتب 9000 درهم.. الشروط والأوراق المطلوبة وخطوات التقديم على وظائف الإمارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للزوجة مراقبة زوجها ؟.. أمين الفتوى يُجيب

خلط الحق بالباطل، تفسير الشعراوي للآية 71 من سورة آل عمران (فيديو)

تفسير رؤية أسنان الذهب في المنام وعلاقتها بالخلافات العائلية

المزيد
الجريدة الرسمية