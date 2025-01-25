تنظيم ندوة تعريفية عن الاصطفاف الوطنى بالشرقية

أكد دسوقي عبد الله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا ومدير مجمع إعلام الزقازيق محافظة الشرقية، قيام مركز النيل للإعلام بتنظيم ندوة تعريفية بعنوان الاصطفاف الوطنى واجب وطني في إطار حملة قطاع الإعلام الداخلى برئاسة الدكتور أحمد يحيى تحت شعار اتحقق قبل ما تصدق بحضور الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية وذلك بهدف التصدى للشائعات والحملات التى تستهدف زعزعة الأمن القومى والثقة فى المؤسسات الوطنية.

إفشال كل المؤامرات

وخلال الندوة أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أهمية ضرورة الاصطفاف الوطنى الكبير للشعب المصري حول قيادته وجيشه والأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة المصرية، وذلك لإفشال كل المؤامرات من جانب أعداء الوطن والتى تهدف للنيل من الدولة المصرية وشعبها.

مواجهة أى محاولات لزعزعة استقرار الدولة

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أهمية تنمية الوعى لدى الشعب المصري والوقوف صفًا ويدًا واحدة فى مواجهة أى محاولات تهدف لزعزعة استقرار الدولة ووقف مسيراتها التنموية...

تحقيق نهضة شاملة فى جميع المجالات

موضحًا ضرورة تحقيق نهضة شاملة فى جميع المجالات وإقامة المشروعات العملاقة ووضع الخطط الإستراتيجية لبناء الوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي راهن على وعي الشعب المصرى العظيم وعمق الهوية الوطنية لديه من قيم وولاء وانتماء نحو الوطن من أجل الحفاظ على ثبات واستقرار الدولة المصرية.

المهندس حازم الأشمونى

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ضرورة الاصطفاف الوطنى كواجب لا غنى عنه لكل مواطن محب لوطنه فى الوقت الذى أصبحت فيه المؤامرات الخارجية تستهدف زعزعة استقرار الدول وإنه ليس مجرد شعار يُرفع بل هو ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوى قادر على مواجهة أعدائه.

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