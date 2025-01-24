معلومات استخباراتية أمريكية: حماس جندت نحو 15 ألف مقاتل منذ الحرب على غزة

‏نقلت وكالة رويترز عن مصدرين في الكونجرس الأمريكى، أن حركة حماس جندت بين 10,000 و15,000 عضو منذ بداية حربها مع إسرائيل، وفقًا لمصدرين اطلعا على معلومات استخباراتية أمريكية.

حماس جندت ما يقرب من 15,000 مقاتل

‏وأشارت المعلومات الاستخباراتية، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”، إلى أن عددًا مشابهًا من مقاتلي حماس استشهد خلال هذه الفترة، وفقًا للمصادر. ولم يتم الإبلاغ عن أحدث التقديرات الرسمية للولايات المتحدة من قبل.

‏قالت المصادر المطلعة على المعلومات الاستخباراتية، التي كانت جزءًا من سلسلة تحديثات من وكالات الاستخبارات الأمريكية في الأسابيع الأخيرة من إدارة الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن، إن حماس نجحت في تجنيد أعضاء جدد، لكن العديد منهم شباب وغير مدربين ويتم استخدامهم لأغراض أمنية بسيطة.

‏في 14 يناير، قال وزير الخارجية الأمريكي وقتها، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تعتقد أن حماس جندت تقريبًا نفس عدد المقاتلين الذين فقدتهم في القطاع الفلسطيني، محذرًا من أن ذلك يشكل “وصفة لتمرد دائم وحرب مستمرة”.

‏لم يقدم المزيد من التفاصيل حول التقييم، لكن الأرقام الإسرائيلية قدرت إجمالي عدد القتلى من المقاتلين في غزة بحوالي 20,000.

‏وقال بلينكن: “في كل مرة تكمل فيها إسرائيل عملياتها العسكرية وتنسحب، يعيد مقاتلو حماس تنظيم صفوفهم ويظهرون من جديد لأنه لا يوجد شيء آخر لملء هذا الفراغ”.

أبو عبيدة يؤكد تمكن حماس من تجنيد الآلاف المقاتلين

‏عند طلب التعليق، قال مسؤول في حماس إنه يتحقق من الأطراف المعنية في الجماعة، وقال المتحدث العسكري لحماس، أبو عبيدة، في يوليو الماضي، إن الحركة استطاعت تجنيد الآلاف من المقاتلين الجدد.

‏في الأيام التي تلت وقف إطلاق النار، أظهرت حماس أنها متجذرة بعمق في غزة على الرغم من تعهد إسرائيل بتدمير الجماعة المسلحة.

‏في جلسة استماع بالكونجرس في مارس 2024، قالت مديرة الاستخبارات الوطنية حينها، أفريل هاينز، إن الحرب في غزة سيكون لها “تأثير على الإرهاب لعدة أجيال”، وأن الأزمة قد “حفزت العنف من قبل مجموعة من الجهات الفاعلة حول العالم”.

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