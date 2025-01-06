القسام وكتائب الأقصي للسلطة: صبرنا ينفد فلا تجبرونا أن نصل إلى مربع اللا عودة

قالت كتائب القسام وكتائب الأقصى بـ مخيم جنين، مساء اليوم الإثنين: "صبرنا بدأ ينفد فلا تجبرونا أن نصل إلى مربع اللاعودة الذي لا تحمد عقباه".

وتابعت القسام وكتائب الأقصى بمخيم جنين: "الوصول لمربع اللاعودة يصب في مصلحة أعدائنا ونحرص أن يبقى سلاحنا ضد الصهاينة.. ونطالب كل مسئول بالوطن بالوقوف عند مسئولياته ووضع حد للظلم الواقع على المخيم".

واستكمل بيان القسام وكتائب الأقصى في مخيم جنين: "السلطة منعت كل شيء عن المخيم من ماء وكهرباء وتعليم، لقد تجاوزت الخطوط الحمراء".

اشتباكات بين مقاومين وأمن السلطة في جنين

ويشهد مخيم جنين، منذ مطلع شهر ديسمبر الماضي، اشتباكات بين المقاومين وأجهزة السلطة الفلسطينية، في سياق حملة أجهزة الأمن ضد من وصفتهم بالخارجين على القانون، والتي أسفرت عن مقتل 11 فلسطينيًّا.

واشتعلت شرارة المواجهات بعد أن اعتقلت السلطة الشابين إبراهيم طوباسي وعماد أبو الهيجا، مما أثار غضب كتيبة جنين التي احتجزت سيارات تابعة للسلطة كرهينة للمطالبة بالإفراج عنهما.

ورفضت السلطة الفلسطينية، مطلب كتيبة جنين التابعة لـ سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بالإفراج عن الشابين.

السلطة الفلسطينية تطلق عملية حماية وطن بمخيم جنين

وأطلقت السلطة الفلسطينية عملية سمتها "حماية وطن"، وقالت إنها تهدف إلى "إعادة الأمن والاستقرار وإنقاذ حياة المواطنين من الفلتان الأمني المتزايد".

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