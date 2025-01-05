الأحد 05 يناير 2025
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خارج الحدود

الفصائل الفلسطينية تعلن إيقاع 10 جنود للاحتلال بين قتيل وجريح شمال غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

قالت سرايا القدس، مساء اليوم الأحد: "أوقعنا بالاشتراك مع كتائب القسام 10 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح باشتباك غرب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة".

وذكرت  وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن لواء كفير التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي  انسحب من شمالي قطاع غزة بعد شهرين من القتال في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وتكبد هذا اللواء  خلال هذه الفترة 13 قتيلًا. وأقر جيش الاحتلال  الإسرائيلي بمقتل 41 جنديًّا منذ بدء عمليته العسكرية الحالية شمالي قطاع غزة في الخامس من أكتوبر الماضي.

وفي السياق ذاته نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية، قولها: "إن جيش الاحتلال  يعاني نقصًا في القوى البشرية بعد مقتل وإصابة نحو 10 آلاف جندي بالحرب".

 

جيش الاحتلال يعاني من نقص القوى البشرية 

وقالت المصادر الإسرائيلية: "حالة الإرهاق تتفاقم لدى جنود الاحتلال بسبب استمرار الحرب في جبهات عدة". 

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها، أن مسؤولين  أمنيين وعسكريين أبلغوا المستوى السياسي بضرورة وقف الحرب مؤقتا في غزة وفورًا لإعادة المخطوفين.

 

مطالب عسكرية في إسرائيل لوقف الحرب في غزة

وأضافت القناة العبرية: "المسؤولون أكدوا ضرورة وقف الحرب مؤقتًا لإعادة المخطوفين دون الإضرار بالقدرة على استئنافها لاحقًا".

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سرايا القدس كتائب القسام قطاع غزة غزة جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي

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