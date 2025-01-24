الجمعة 24 يناير 2025
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خارج الحدود

بيان عاجل من حركة حماس بشأن الدفعة الثانية لتبادل الرهائن والأسرى

حماس، فيتو
حماس، فيتو

 أكدت حركة حماس، اليوم الجمعة، أن الدفعة الثانية لتبادل الرهائن والأسرى ستتم في موعدها المحدد يوم غد السبت.

 

الدفعة الثانية لتبادل الرهائن والأسرى

 وأعلنت حركة حــماس، في بيان صادر عنها أمس الخميس، أنها ستسلم اليوم الجمعة، أسماء 4 محتجزين إسرائيليين ستطلق سراحهم في الدفعة التالية.

والأربعاء، نقل موقع والا الإسرائيلي عن مسؤولين قولهم: إن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدأ خلال أيام محادثات مع الأطراف في المنطقة بشأن المرحلة الثانية للاتفاق.

 

بدء المرحلة الثانية من المفاوضات 

 كما نقل عن مسئول إسرائيلي تأكيده أن تل أبيب ستطالب خلال المفاوضات بعدم بقاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السلطة بغزة وبأن تحكم القطاع جهة أخرى.

وفي وقت سابق ذكرت القناة 12 العبرية في تقرير لها، أن أعضاء بالكنيست الإسرائيلي طالبوا بجلسة طارئة لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة وقف إطلاق النار في أقرب وقت.

 

مفاوضات الأسرى بين حماس وإسرائيل 

 ويأتي ذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ وبدء عملية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل يوم الأحد الماضي.

وأطلقت حماس سراح 3 أسيرات إسرائيليات مقابل إفراج جيش الاحتلال عن عشرات الأسرى الفلسطينيين.

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