الجمعة 24 يناير 2025
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خارج الحدود

يحيى السنوار: ‏لبسوني البدلة غصب عني وأفضل الجعبة العسكرية

السنوار فى برنامج
السنوار فى برنامج ما خفي أعظم، فيتو

أكد الشهيد يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال ظهوره في حلقة مسجلة ببرنامج " ما خفي أعظم"، عدم حبه ارتداء البدل الرسمية وتفضيل الزي العسكري.

 

يحيى السنوار يكشف عن كراهيته لبس البدلة

وقال يحيى السنوار، خلال قيادته العمليات العسكرية وسط عناصر القسام وقتها: ‏"لا أُحب لبس البدلة، ألبسوني إياها غصب عني، أُفضل لبس الجعبة العسكرية".

وبث برنامج "ما خفي أعظم" على قناة الجزيرة القطرية، لقطات حصرية كشفت عنها كتائب القسام للمرة الأولى، تظهر زعيم حركة حماس يحيى السنوار، قبل استشهاده.

وأظهرت اللقطات الحصرية في برنامج ما خفي أعظم، أن يحيى السنوار كان فوق الأرض يقود عمليات ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في رفح ومناطق أخرى، على العكس من أكاذيب الاحتلال حول اختبائه وهروبه.

ظهور يحيى السنوار مع قائد كتيبة تل السلطان 

كما ظهر يحيى السنوار، وهو يجلس أثناء التخطيط لتنفيذ عمليات مع قائد كتيبة تل السلطان في رفح محمود حمدان الذي استشهد معه في رفح.

بينها أدوات عسكرية، شاب فلسطيني يعثر على مقتنيات السنوار في موقع استشهاده

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يحيى السنوار السنوار ما خفي أعظم البدل الرسمية رفح قائد كتيبة تل السلطان في رفح محمود حمدان

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