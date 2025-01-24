يحيى السنوار: ‏لبسوني البدلة غصب عني وأفضل الجعبة العسكرية

أكد الشهيد يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال ظهوره في حلقة مسجلة ببرنامج " ما خفي أعظم"، عدم حبه ارتداء البدل الرسمية وتفضيل الزي العسكري.

يحيى السنوار يكشف عن كراهيته لبس البدلة

وقال يحيى السنوار، خلال قيادته العمليات العسكرية وسط عناصر القسام وقتها: ‏"لا أُحب لبس البدلة، ألبسوني إياها غصب عني، أُفضل لبس الجعبة العسكرية".

وبث برنامج "ما خفي أعظم" على قناة الجزيرة القطرية، لقطات حصرية كشفت عنها كتائب القسام للمرة الأولى، تظهر زعيم حركة حماس يحيى السنوار، قبل استشهاده.

#ما_خفي_أعظم يعرض لقطات حصرية تكشف عنها القسام للمرة الأولى لقائد حركة حماس قبل استشهاده يحيى السنوار، تظهر أن السنوار كان فوق الأرض يقود عمليات ضد قوات الاحتلال المتوغلة في #رفح ومناطق أخرى#حرب_غزة pic.twitter.com/B6Lx1brSf1 — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 24, 2025

وأظهرت اللقطات الحصرية في برنامج ما خفي أعظم، أن يحيى السنوار كان فوق الأرض يقود عمليات ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في رفح ومناطق أخرى، على العكس من أكاذيب الاحتلال حول اختبائه وهروبه.

ظهور يحيى السنوار مع قائد كتيبة تل السلطان

كما ظهر يحيى السنوار، وهو يجلس أثناء التخطيط لتنفيذ عمليات مع قائد كتيبة تل السلطان في رفح محمود حمدان الذي استشهد معه في رفح.

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