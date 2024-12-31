أسباب إصابة الرضع بالإسهال وطرق العلاج

الإسهال العرضي عند الأطفال شائع جدًا، حيث يبدأ الطفل في استكشاف الطعام، لكن الإسهال الشديد يمكن أن يؤدي إلى فقدان الكثير من الماء للرضع والأطفال الصغار.

يكون براز الأطفال حديثي الولادة عادةً طريًا ورطبًا، خاصة إذا كانوا يرضعون رضاعة طبيعية فقط، كما يتبرزون كثيرًا - أحيانًا عدة مرات في اليوم، لذلك قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كانوا مصابين بالإسهال أم لا.

ومع ذلك، إذا كان براز الطفل رخوًا جدًا أو أكبر حجمًا - ربما يتسرب من حفاضه - وأكثر تكرارًا من المعتاد، فهذا يعني أنه مصاب بالإسهال.

إذا كان الطفل يتغذى جزئيًا أو كليًا على الحليب الصناعي، فقد يكون برازه أقل مائيًا أو رخوًا، وعادة ما يعطي الحليب الصناعي للأطفال برازًا أكثر ثباتًا ولونه بني فاتح، والإسهال عند الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية سيظل مائيًا بعض الشيء، على الرغم من أن اللون قد يختلف تمامًا كما هو الحال مع البراز الطبيعي، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

أسباب الإسهال عند الرضع

هناك العديد من الأسباب لإسهال الرضع، ومعظمها شائعة وتختفي من تلقاء نفسها، ولا يستمر إسهال الأطفال عادةً لفترة طويلة.

في حالات نادرة، قد يكون الإسهال علامة على أن هناك شيئًا ما ليس على ما يرام، وقد يحتاج الطفل إلى العلاج.

أسباب الإسهال عند الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية

وجدت الدراسات الطبية أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية يعانون من إسهال أقل من الأطفال الذين يرضعون رضاعة صناعية جزئيًا أو كليًا، وحوالي 27 في المائة من الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية أصيبوا بالإسهال كثيرًا بينما أصيب ما يقرب من 72 في المائة من الأطفال الذين كانوا يتناولون الحليب الصناعي حصريًا بالإسهال كثيرًا.

لا يزال هناك الكثير من الأسباب التي قد تجعل الطفل يصاب بالإسهال حتى لو كنت يرضعون رضاعة طبيعية، وتشمل هذه:

التغييرات في نظام الأم الغذائية

إذا كانت الأم ترضع الطفل رضاعة طبيعية، فإن التغيير في النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى إصابة الطفل بالإسهال، وعلى سبيل المثال، إذا تناولت الكثير من الأطعمة الحارة أو الحلويات السكرية في إحدى الليالي، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير حليب الثدي، وقد يتسبب هذا في هدير معدة الطفل وتحرك الحليب بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى الإسهال.

الأدوية

إذا كانت الأم تتناول أدوية مثل المضادات الحيوية، فقد تنتقل هذه الأدوية أيضًا إلى حليب الثدي وتؤدي إلى الإسهال لدى الطفل، وقد تتسرب بعض المكملات الغذائية مثل الفيتامينات ومساحيق البروتين أيضًا إلى حليب الثدي وتهيج معدة الطفل.

أثناء الرضاعة الطبيعية، من الآمن أن نفترض أن كل ما تتناوله الأم تقريبًا يمكن أن يغير حليب الثدي، وحتى التغيير البسيط يمكن أن يؤدي إلى الإسهال في معدة الطفل الحساسة، على الرغم من أنه ليس من الشائع حدوث هذا كثيرًا.

الأسباب عند الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية أو حليب صناعي

جرثومة المعدة

إذا أصيب الطفل بالإسهال فجأة، فقد يكون مصابًا بـ "جرثومة المعدة"، وتُعرف أيضًا باسم أنفلونزا المعدة والتهاب المعدة والأمعاء، وهي السبب الشائع في إسهال الأطفال، ويمكن أن تسبب أيضًا أعراضًا أخرى مثل القيء والحمى الطفيفة.

إذا كان الطفل مصابًا بجرثومة المعدة، فقد يعاني من الإسهال وأعراض أخرى عدة مرات على مدار فترة 24 ساعة، وعادة ما يختفي هذا المرض الشائع لدى الأطفال من تلقاء نفسه بمجرد ظهوره.

أدوية الأطفال

قد يحتاج الطفل الصغير أحيانًا إلى تناول الأدوية إذا كان مريضًا، ويمكن لبعض الأدوية أن تسبب إسهالًا لدى الطفل، وتشمل هذه المضادات الحيوية لعلاج العدوى البكتيرية والأدوية لعلاج العدوى الطفيلية.

قد يكون بعض الأطفال حساسين لأدوية الحمى والألم التي لا تستلزم وصفة طبية للأطفال.

تغييرات في النظام الغذائي للطفل

بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الطفل حوالي 6 أشهر، من المحتمل أن يكون مهتمًا جدًا بما تأكله الأم، ومن المحتمل أن تكون مستعدة لتقديم الأطعمة الصلبة له، ويمكن أن يؤدي هذا التغيير في النظام الغذائي إلى إحداث خلل في الجهاز الهضمي للطفل.

قد يستغرق الأمر بعض الوقت معدة الطفل لتغيير التروس من هضم حليب الثدي أو الحليب الصناعي إلى التعامل مع الأطعمة الصلبة الجديدة بالإضافة إلى ذلك، ويمكن أن يؤدي هذا إلى الإسهال حتى يتم التغلب على الفواق الهضمي.

أسباب أخرى عند الأطفال الذين يتغذون على الحليب الصناعي

المكونات المضافة للحليب الصناعي

قد يؤدي استخدام تركيبة معينة أو تغيير التركيبات إلى الإسهال عند الأطفال، ويجد بعض الأطفال صعوبة في هضم العديد من التركيبات، على الرغم من أن هذا أمر غير شائع، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت للتعود على تركيبة جديدة، ويمكن أن يؤدي هذا إلى تقلصات في البطن، وغازات، وإسهال.

حساسية الحليب أو عدم تحمله

حساسية الحليب وعدم تحمله أمران مختلفان، لكنهما يمكن أن يسببا الإسهال في بعض الأحيان عند الأطفال ومع ذلك، فإن الحساسية غير شائعة، حوالي 7 في المائة فقط من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد يعانون من حساسية حليب البقر.

يمكن أن يسبب هذا النوع من الحساسية الإسهال أو القيء أو أعراض أخرى بعد الرضاعة مباشرة، أو حتى بعد ساعات إلى أيام ويتخلص معظم الأطفال من هذه الحساسية في سن 5 سنوات تقريبًا.

يحدث عدم تحمل الحليب عندما لا تستطيع معدة الطفل هضم اللاكتوز، وهو السكريات الموجودة في الحليب، وقد يصاب الطفل بهذا مؤقتًا بعد إصابته ببكتيريا في المعدة، وقد يصاب الطفل بالإسهال بعد الرضاعة مباشرة على الرغم من أنه كان على ما يرام مع هذا النوع من التركيبات من قبل.

إذا كان الطفل يعاني من مشاكل مع الحليب، تحقق من الملصق بحثًا عن مكونات مثل:

الكازين

اللاكتوز

مصل اللبن

أسباب نادرة لإسهال الطفل

تشمل الأسباب النادرة جدًا للإسهال الأمراض الخطيرة، وهذه الأسباب ليست شائعة ولكنها يمكن أن تسبب الإسهال وأعراضًا أخرى تستمر لفترة طويلة، أو لا تختفي على الإطلاق.

تشمل الأسباب النادرة لإسهال الطفل:

التهابات الأمعاء الغليظة الخطيرة (مثل التهاب القولون الشيغيلا)

عدوى المطثية العسيرة

التليف الكيسي

أورام الغدد الصماء العصبية

آثار إسهال الطفل

إذا كان الطفل يعاني من نوبة إسهال سيئة بشكل خاص، فاحترس من الآثار الجانبية الخطيرة مثل الجفاف، ويمكن أن يحدث هذا أحيانًا للأطفال لأنهم صغار جدًان والجفاف يشكل خطرًا خاصًا إذا كان الطفل يعاني من الإسهال ويتقيأ أيضًا أو يعاني من الحمى.

اتصل بالطبيب على الفور إذا كان الطفل يعاني من أي علامات أو أعراض للجفاف بسبب الإسهال، وتشمل هذه:

جف ا ف الفم

ف الفم جفاف الجلد

رفض الرضاعة

إرضاع الطفل قليلًا

الانفعال أكثر من المعتاد

البكاء دون ذرف الدموع

البكاء الضعيف

العيون الغائرة

النعاس

عدم الاستيقاظ بسهولة

الترهل

جفاف الحفاض لمدة تتراوح بين 8 إلى 12 ساعة

علاج الإسهال عند الرضع في المنزل

لا يمكن دائمًا إيقاف أو منع الإسهال لدى الطفل، ولكن يمكن المساعدة في جعل الطفل يشعر براحة أكبر، ويمكن أيضًا منع الجفاف والمضاعفات الأخرى في المنزل.

في معظم الحالات، يتحسن إسهال الطفل من تلقاء نفسه ولن يحتاج الطفل إلى علاج طبي.،إليك ما يمكنك فعله في المنزل عندما يعاني طفلك من الإسهال:

حافظ على رطوبة طفلك، استمر في الرضاعة الطبيعية إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، وإذا كنت ترضعين طفلك رضاعة صناعية، فاصنعي الحليب الصناعي كالمعتاد وأطعمي طفلك.

واسألي طبيب الأطفال عن مشروبات الإلكتروليت للأطفال مثل بيديالايتن ويمكن أن تساعد هذه المشروبات في تعويض السوائل والأملاح المفقودة عندما يصاب الأطفال بالإسهال، في الحالات العادية من الإسهال، يكفي حليب الثدي أو الحليب الصناعي.

غير حفاض طفلك كثيرًا، حاول أن تبقيه جافًا قدر الإمكان للمساعدة في منع طفح الحفاضات.

إذا كان طفلك يتناول أطعمة صلبة، أعطه قطعًا من الأطعمة التي قد تساعد في تهدئة الإسهال، وتشمل هذه:

المقرمشات

الحبوب

المعكرونة

الموز

تجنب ما يلي:

الأطعمة التي يمكن أن تزيد الإسهال سوءًا، مثل:

حليب البقر، بخلاف منتجات الألبان الموجودة في تركيبة حليبه الصناعي (يجب تجنب حليب البقر حتى يبلغ طفلك عامًا واحدًا على أي حال)

عصير التفاح وعصائر الفاكهة الأخرى (يجب تجنبها حتى يبلغ طفلك عامين)

الأطعمة المقلية

الأطعمة الحارة

المشروبات الرياضية المخصصة للبالغين

أدوية مضادة للإسهال، ما لم يخبرك طبيب الأطفال بإعطائها

متى تتصل بالطبيب

اللونان اللذان لا ينبغي أبدًا أن يكون عليهما براز الطفل (والبالغ) أو الإسهال هما الأبيض والأحمر، اتصل بطبيب الأطفال فورًا إذا رأيت هذه الألوان في حفاض طفلك الصغير.

قد يكون البراز الخفيف جدًا أو الأبيض علامة على وجود مشكلة في الكبد، وقد يعني الإسهال أو البراز الأحمر وجود نزيف في مكان ما بالداخل.

اتصلي أيضًا بطبيبك إذا كان طفلك يعاني من إسهال شديد، أو أكثر من 10 براز مائي في اليوم.

احصلي على رعاية طبية إذا كان طفلك يعاني من أعراض أو علامات مرضية أخرى إلى جانب الإسهال، وتشمل هذه:

الكثير من القيء

القيء الشديد

طفح جلدي

حمى

فقدان الوزن

عدم اكتساب الوزن

براز أحمر أو أبيض

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