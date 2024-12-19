أعراض ارتجاج المخ لدى الرضع والبالغين، وطرق علاجه

يتكون الدماغ من أنسجة رخوة، ويتم تخفيفه بواسطة السائل الشوكي ويغلفه الغلاف الواقي للجمجمة، وعندما يتعرض الشخص لضربة أو صدمة في الرأس، يمكن أن يهز التأثير الدماغ في بعض الأحيان، ويتسبب ذلك في تحريكه في الرأس.

ويمكن أن تسبب إصابات الدماغ الرضحية كدمات وتلفًا للأوعية الدموية وإصابة الأعصاب.

النتيجة هي أن الدماغ لا يعمل كما ينبغي، وإذا تعرض الشخص للارتجاج في المخ، فقد يصاب بـاضطراب الرؤية، وفقد التوازن، أو قد يفقد الوعي، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

أعراض ارتجاج الدماغ

قد يكون تشخيص الارتجاج أمرًا صعبًا، وعلى الرغم من أنه قد يكون لدى الشخص جرح أو كدمة مرئية على الرأس، إلا أنه لا يستطيع رؤية الارتجاج، وقد لا تظهر علامات الارتجاج لعدة أيام أو أسابيع بعد الإصابة، وتستمر بعض الأعراض لبضع ثوانٍ فقط؛ وقد تستمر أعراض أخرى.

هناك بعض الأعراض الجسدية والعقلية والعاطفية الشائعة التي قد يعاني منها الشخص بعد الارتجاج، وتشمل علامات إصابة الدماغ الرضحية ما يلي:

الارتباك أو الشعور بالذهول

التلعثم في الكلام

الغثيان أو القيء

الصداع

مشاكل التوازن أو الدوخة

عدم وضوح الرؤية

الحساسية للضوء

الحساسية للضوضاء

الخمول

رنين في الأذنين

العصبية أو أي تغيرات أخرى في السلوك أو الشخصية

صعوبة التركيز

فقدان الذاكرة

التعب أو النعاس

فقدان الوعي

النسيان مثل تكرار النفس

الاستجابة البطيئة للأسئلة

مشاكل في النوم

الاكتئاب

مشاكل في التذوق أو الشم

ارتجاج المخ عند الأطفال

نظرًا لأن رؤوسهم كبيرة مقارنة ببقية أجسامهم، فإن الأطفال الصغار يصابون بارتجاجات المخ في كثير من الأحيان، ومع دخول الأطفال مرحلة المراهقة، يزداد طولهم ووزنهم بسرعة، وكلا الأمرين يجعلهم أكثر عرضة للحوادث من البالغين.

إذا ظهرت على الطفل أعراض ارتجاج المخ، فيجب على شخص بالغ مراقبته لمدة 24 ساعة الأولى، ولا يعطي له أي أدوية، بما في ذلك الإيبوبروفين أو الأسبرين، والتي قد تسبب النزيف، لطفل دون التحدث إلى الطبيب أولًا.

من المهم مراقبة التغيرات السلوكية أو غيرها من علامات الارتجاج عن كثب، فقد لا يتمكن الأطفال الصغار، على وجه الخصوص، من التواصل بشكل كامل حول ما يشعرون به، وتشمل أعراض الارتجاج عند الأطفال:

الصداع

الدوخة

مشاكل في التوازن

اضطراب المعدة أو القيء

التعب

الحساسية للضوء أو الضوضاء

ضبابية ذهنية أو تباطؤ التفكير

مشاكل في الذاكرة أو التركيز أو الانتباه

الشعور بالانفعال أو الحزن أو العصبية أو الانفعال أكثر من المعتاد

مشاكل في النوم

ارتجاج الدماغ عند الرضع

قد يكون من الصعب اكتشاف علامات الارتجاج عند الرضيع أو الطفل الصغير لأنه لن يتمكن من إخبارك بما يحدث، لذلك يجب أن يكون البالغين من حولهم أكثر يقظة، أعراض الارتجاج عند الأطفال الصغار والرضع مماثلة لتلك الموجودة عند الأطفال، ولكن يجب الانتبه أيضًا إلى:

تغيرات في أنماط النوم أو الأكل

عدم إظهار الاهتمام بألعابهم المفضلة

عدم الثبات

التحديق بلا تعبير

إذا كانوا قادرين على التحدث، تكون كلماتهم غير واضحة

فقدان الوعي

البكاء بدون سبب

عدم الرضاعة أو الأكل

العواطف الشديدة

الارتباك أو التشتت

عدم القدرة على أداء مهارات جديدة، مثل التدريب على استخدام المرحاض

كدمات كبيرة أو نتوءات في الرأس في أماكن أخرى غير الجبهة

علاج ارتجاج الدماغ

إذا لم يكن المريض بحاجة إلى دخول المستشفى، يعطي الطبيب تعليمات يجب اتباعها، ونادرًا ما تتطلب الارتجاجات البقاء في المستشفى طوال الليل، ويوصي الخبراء بالمتابعة الطبية في غضون 24 إلى 72 ساعة إذا ساءت الأعراض، و​​للتعافي في المنزل، يجب القيام بالتالي:

اخذ قسطًا من الراحة، إذا كان الارتجاج قد حدث أثناء ممارسة نشاط رياضي، فيجب التوقف عن اللعب والجلوس، حيث يحتاج الدماغ إلى الوقت للشفاء بشكل صحيح، لذا فإن الراحة هي المفتاح، وبالتأكيد لا يستأنف اللعب في نفس اليوم، فيجب أن أخذ متسعًا من الوقت للاسترخاء وتجنب أي شيء يرهق الدماغ مثل الأحمال الثقيلة من العمل والضوضاء الصاخبة والأضواء الساطعة، ويمكن زيادة الأنشطة البدنية والعقلية تدريجيًا مع تحسن الأعراض.

الحذر من تكرار الارتجاجات، تسبب الارتجاجات المتكررة تأثيرات تراكمية على الدماغ، ويمكن أن يكون لها عواقب مدمرة، بما في ذلك تورم الدماغ، وتلف الدماغ الدائم، والإعاقات طويلة الأمد، أو حتى الموت، لا يجب العودة إلى الأنشطة الطبيعية إذا كان الشخص لا يزال يعاني من الأعراض. ​​

علاج الألم بأدوية خالية من الأسبرين، يصف طبيبك ادويةً لتسكين الألم أو يوصي بخيار بدون وصفة طبية، يجب تجنب أي شيء من شأنه أن يخفف الدم.

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