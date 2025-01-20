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رياضة

منتخب الناشئين يواصل استعداداته لأمم أفريقيا بمعسكر الهدف (صور)

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، واصل منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 تحت قيادة أحمد الكاس، استعداداته الجادة لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها المغرب في الفترة من 30 مارس وحتى 19 أبريل المقبلين.

وانطلق المعسكر أمس بمركز المنتخبات الوطنية، واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر 35 لاعبا، منهم 15 لاعبا من القوام الأساسى و20 لاعبا جديدا يمنحهم الجهاز الفنى الفرصة لأول مرة لمشاهدتهم على الطبيعة فى التدريبات وتقييمهم عن قرب.

ومن المقرر إجراء قرعة البطولة يوم 27 يناير الجاري، وستُقام المباراة الافتتاحية الأحد 30 مارس المقبل، وتُلعب المباراة النهائية السبت 19 أبريل المقبل.

ويقام معسكر منتخب الناشئين في مركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف) بمدينة السادس من أكتوبر. 

مباراتين وديتين في معسكر فبراير

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني أن معسكر فبراير المقبل، سيتخلله خوض الفريق مباراتين وديتين دوليتين، سيتحدد طرفيها خلال الأيام المقبلة.

مران منتخب الناشئين، فيتو
مران منتخب الناشئين، فيتو

35 لاعبا في معسكر منتخب 2008

انتظم فى المعسكر 35 لاعبا، منهم 15 لاعبا من القوام الأساسى و20 لاعبا جديدا يمنحهم الجهاز الفني الفرصة لأول مرة لمشاهدتهم على الطبيعة فى التدريبات وتقييمهم عن قرب، وذلك قبل معسكر منتخب الناشئين الذى ينطلق 12 فبراير المقبل بقائمة اللاعبين التى ستخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

مران منتخب الناشئين، فيتو
مران منتخب الناشئين، فيتو

علاء نبيل يجمع الجهاز الفني واللاعبين

وعقد علاء نبيل المدير الفني للاتحاد اجتماعا مع الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المعسكر، طالبهم ببذل قصارى جهدهم والتركيز الشديد خلال الاستعدادات لبطولة أمم أفريقيا

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