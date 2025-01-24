الجمعة 24 يناير 2025
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خارج الحدود

الجيش السوداني يطرد ميليشيا الدعم السريع من مصفاة الجيلي شمال الخرطوم

الجيش السوداني، فيتو
الجيش السوداني، فيتو

 ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن الجيش السوداني نجح في  طرد ميلــيشيا الدعم السريع من مصفاة الجيلي شمالي الخرطوم.

الجيش السوداني يطرد ميليشيا الدعم السريع من مصفاة الجيلي 

وبالأمس الخميس اتهم الجيش السوداني، مليشيا الدعم السريع التى يقودها محمد حمدان دقلو المعروف بـ حميدتى، بإحراق مصفاة الخرطوم للنفط الواقعة في منطقة الجيلي.

الجيش السودانى يدين حرق مصفاة الخرطوم للنفط 

وقال الجيش السوداني، في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مواصلة لسلوكها الإجرامي الحاقد على البلاد وشعبها وبعد أن ضيقت عليها قواتنا الخناق بكل محاور القتال، عمدت مليشيا آل دقلو الإرهابية -الدعم السريع- صباح اليوم، إحراق مصفاة الخرطوم بالجيلي في محاولة يائسة لتدمير بنيات هذا البلد، بعد أن يئست من تحقيق أوهامها بالاستيلاء على مقدراته وأرضه.

وتابع الجيش السوداني، يكشف هذا التصرف الحاقد -حرق مصفاة الجيلي- مدى إجرام وانحطاط هذه مليشيا الدعم السريع قيادةً وأفرادًا ومساندين، ويوضح بجلاء مدى ضلوعها في ارتكاب كل أنواع الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة في تاريخ الحروب بحق المواطن السوداني وممتلكاته، الأمر الذي يزيدنا عزمًا  على ملاحقتها في كل مكان حتى نطهر كل شبر منهم.

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الجيش السوداني الخرطوم مصفاة الجيلي الدعم السريع

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