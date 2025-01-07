الثلاثاء 07 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

خبير بالشأن الأفريقي يضع روشتة حل الأزمة السودانية

نزوح السودانيين،فيتو
نزوح السودانيين،فيتو

كشف الدكتور محمد رشوان، المتخصص بالشأن الأفريقي أن استمرار الأزمة السودانية دون الوصول إلى وقف الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع سيكون له آثار كارثية ومنها  تصاعد الأزمة الإنسانية، حيث تشهد السودان تصاعدًا مأساويًّا في الأزمة الإنسانية نتيجة الأوضاع السياسية المتدهورة والمجازر المتكررة التي ترتكبها قوات الدعم السريع بحق المدنيين.

 

موجات نزوح جماعي طالت ملايين السودانيين

 

وأكد فى تصريح لـ فيتو أن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع أدت  إلى موجات نزوح جماعي طالت ملايين السودانيين، حيث يعيش الكثيرون في ظروف قاسية داخل المخيمات التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، كما تفاقمت الأزمة مع انهيار الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، فضلًا عن نقص المساعدات الإنسانية بسبب تعطل الوصول إلى المناطق الأكثر تضررًا.

 

نصف سكان السودان يحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة 

 

وواصل حديثه قائلًا: “ وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، يحتاج أكثر من 24 مليون شخص، أي نصف سكان السودان تقريبًا، لمساعدات إنسانية عاجلة، وهذا  يعكس حجم الكارثة الإنسانية الناتجة عن الصراع السياسي المسلح وغياب الحلول السلمية، الأمر الذي يزيد الضغوط على المنطقة وخاصة دول الجوار التي قد تشهد مزيدًا من اللاجئين والنازحين بأعداد تفوق قدراتها الاقتصادية”. 
 

 

 تدهور الأوضاع الإنسانية يؤثر على الاستقرار السياسي 

 

وتابع الدكتور محمد رشوان: “هناك أيضًا تأثير على الاستقرار السياسي نتيجة تدهور الأوضاع الإنسانية فى السودان بشكل خطير وزيادة الاحتقان الشعبي، حيث تعيش البلاد حالة من الغليان، بسبب المعاناة اليومية من الفقر والجوع وانعدام الخدمات الأساسية فضلا عن تدفق اللاجئين على منطقة القرن الأفريقي”. 

 

 استجابة شاملة لتعزيز الجهود الدولية
 

وأضاف أن الوصول إلى حل للازمة السودانية يتطلب  استجابة شاملة لتعزيز الجهود الدولية وزيادة المساعدات الإنسانية لدعم السكان المتضررين ودعم المنظمات الأممية والمحلية العاملة على الأرض، ويجب أن تكون هذه الجهود متزامنة مع تعزيز المساعي الدبلوماسية لإحلال السلام والاستقرار، من خلال الحوار بين الأطراف المتنازعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السودان الجيش السوداني البرهان الدعم السريع حميدتي

مواد متعلقة

محمد فؤاد رشوان: السودان يعاني من تحديات بيئية وزراعية تهدد الأمن الغذائي

الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة لحرب السودان على دول المنطقة

السودان يعلن رفضه لتقرير دولي يتحدث عن انتشار المجاعة

بداية تقسيم ما تبقى من السودان، الإعلان عن تشكيل حكومة موازية في الخرطوم
ads

الأكثر قراءة

يحمل سلاحا ملطخا بالدماء وفي حالة عدم اتزان، كاميرا المراقبة تكشف تفاصيل غموض جريمة مصر الجديدة

الأهلي يستقر على قيد علي معلول في قائمته

بينها منع أسماء الفنانين المستعارة، دولة عربية تصدر 3 قرارات عاجلة لشركات الإنتاج

هل يصطدم عبد السند يمامة بالهيئة العليا للوفد بسبب فصل السيد البدوي؟

4 إسبان يثيرون الدهشة، قرروا السير بخيولهم إلى مكة للحج على طريقة الأندلسيين (فيديو)

بعد رحيله، معلومات لا تعرفها عن الفريق جلال هريدي

صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة بالزيادة الجديدة

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وسموحة المؤجلة

منوعات

المزيد

4 إسبان يثيرون الدهشة، قرروا السير بخيولهم إلى مكة للحج على طريقة الأندلسيين (فيديو)

فرنسا تحيي الذكرى العاشرة للهجوم على مجلة شارلي إيبدو

أنا مش بعض، موقف محرج لـ هاريس على يد زوج عضوة بالشيوخ الجمهوري (فيديو)

حدث تاريخي، رويال رامبل 2026 لأول مرة في السعودية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 7- 1- 2025 بالأسواق

أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 7- 1- 2025 في الأسواق

أسعار الذهب في محلات الصاغة صباح اليوم الثلاثاء، عيار 18 يسجل هذا السعر

تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 في مصر

المزيد

انفوجراف

5 محطات فى حياة الفريق جلال الهريدي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع الأغاني في المنام وعلاقته بسماع أخبار مفرحة قريبًا

معنى غواش، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 41 من سورة الأعراف (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 7 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية