خبير بالشأن الأفريقي يضع روشتة حل الأزمة السودانية

كشف الدكتور محمد رشوان، المتخصص بالشأن الأفريقي أن استمرار الأزمة السودانية دون الوصول إلى وقف الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع سيكون له آثار كارثية ومنها تصاعد الأزمة الإنسانية، حيث تشهد السودان تصاعدًا مأساويًّا في الأزمة الإنسانية نتيجة الأوضاع السياسية المتدهورة والمجازر المتكررة التي ترتكبها قوات الدعم السريع بحق المدنيين.

موجات نزوح جماعي طالت ملايين السودانيين

وأكد فى تصريح لـ فيتو أن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع أدت إلى موجات نزوح جماعي طالت ملايين السودانيين، حيث يعيش الكثيرون في ظروف قاسية داخل المخيمات التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، كما تفاقمت الأزمة مع انهيار الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، فضلًا عن نقص المساعدات الإنسانية بسبب تعطل الوصول إلى المناطق الأكثر تضررًا.

نصف سكان السودان يحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة

وواصل حديثه قائلًا: “ وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، يحتاج أكثر من 24 مليون شخص، أي نصف سكان السودان تقريبًا، لمساعدات إنسانية عاجلة، وهذا يعكس حجم الكارثة الإنسانية الناتجة عن الصراع السياسي المسلح وغياب الحلول السلمية، الأمر الذي يزيد الضغوط على المنطقة وخاصة دول الجوار التي قد تشهد مزيدًا من اللاجئين والنازحين بأعداد تفوق قدراتها الاقتصادية”.



تدهور الأوضاع الإنسانية يؤثر على الاستقرار السياسي

وتابع الدكتور محمد رشوان: “هناك أيضًا تأثير على الاستقرار السياسي نتيجة تدهور الأوضاع الإنسانية فى السودان بشكل خطير وزيادة الاحتقان الشعبي، حيث تعيش البلاد حالة من الغليان، بسبب المعاناة اليومية من الفقر والجوع وانعدام الخدمات الأساسية فضلا عن تدفق اللاجئين على منطقة القرن الأفريقي”.





استجابة شاملة لتعزيز الجهود الدولية



وأضاف أن الوصول إلى حل للازمة السودانية يتطلب استجابة شاملة لتعزيز الجهود الدولية وزيادة المساعدات الإنسانية لدعم السكان المتضررين ودعم المنظمات الأممية والمحلية العاملة على الأرض، ويجب أن تكون هذه الجهود متزامنة مع تعزيز المساعي الدبلوماسية لإحلال السلام والاستقرار، من خلال الحوار بين الأطراف المتنازعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.