الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد فلسطينيين في قصف سيارة جنوب جنين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء يوم الجمعة، إن فلسطينيين اثنين استشهدا في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية.

قصف إسرائيلي استهدف سيارة في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية.

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن قوات الاحتلال تواصل الحملة لإحباط الأنشطة الإرهابية في شمال السامرة".

وأضاف أفيخاي أدرعي أن طائرة لسلاح الجو استهدف بتوجيه استخباراتي للشاباك، سيارة تقل خلية مخربين في منطقة قباطية.

قوات الاحتلال الإسرائيلية قضت على أكثر من 10 مخربين

وذكر المتحدث أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قضت على أكثر من 10 مخربين واعتقلت نحو 20 آخرين وصادرت وسائل قتالية أخرى.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو وثق العملية.

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